Plazo fijo: si querés ganar 197.000 pesos al mes, este es el monto que tenés que invertir con la nueva tasa

Ahorro plazo fijo.

La tasa de interés anual para plazos fijos de hasta $30 millones es del 133% nominal. Así, se destaca como una opción atractiva para potenciar los ahorros a corto y mediano plazo.

Plazo fijo con nueva tasa: cuál es el monto a invertir para ganar $197.000 al mes

Quienes prefieren estrategias financieras convencionales podrían obtener alrededor de $197.000 mensuales con un plazo fijo, al invertir $1.810.000, generando una ganancia diaria de $6.566.





ahorros

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

Es común encontrar estos dos errores entre los inversores: evitar plazos fijos con duraciones inferiores a 30 días y olvidar la renovación mensual de la inversión, resultando en la pérdida de rentabilidad e intereses en los ahorros.

Por ejemplo, al ejecutar un plazo fijo de $197.000 por 30 días, al finalizar el mes, el monto inicial se incrementaría con un interés de $21.425, elevando el dinero ahorrado a aproximadamente $217.425 al mes.





Plazos fijos

Si al finalizar este período se reinvierte por 30 días con las ganancias del mes anterior, al finalizar se alcanzaría un total de $241.192. Todo esto se logra con solo dos meses de renovación del plazo inicial.

No obstante, si se decide no reinvertir y mantener este depósito por 60 días, al finalizar el plazo se obtendría alrededor de $240.070, sacrificando rentabilidad al no efectuar la reinversión.





Ahorro en plazo fijo Cuál es la cuenta para saber cuánto se puede ganar con un plazo fijo al mes

Plazo fijo: las recomendaciones del Banco Central

El BCRA emitió algunas recomendaciones para todos los usuarios que desean depositar su dinero por primera vez en un plazo fijo: