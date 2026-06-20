Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.750.000 pesos a 30 días en junio 2026 Según las tasas de interés, calculá qué canal de inversión es más efectivo para esta herramienta financiera. Por Agregar C5N en









Cuánto podés ganar si depositas 2.750.000 pesos a 30 días en junio 2026.

Un depósito de $2.750.000 a 30 días puede generar más de $42.000 en intereses si se realiza por canales electrónicos. La ganancia final depende de la tasa ofrecida por cada banco y del método utilizado para constituir el plazo fijo. Las entidades financieras continúan ofreciendo mejores rendimientos a quienes operan mediante home banking o aplicaciones. Pese a seguir siendo una alternativa elegida por los ahorristas, el plazo fijo todavía enfrenta el desafío de una inflación superior a su rendimiento mensual. El plazo fijo tradicional continúa ocupando un lugar importante entre las opciones de ahorro disponibles para quienes buscan una inversión de corto plazo con un rendimiento conocido desde el momento de la constitución. Aunque las tasas actuales se encuentran por debajo de las registradas en otros períodos, la herramienta mantiene atractivo por la previsibilidad que ofrece.

En junio de 2026, una persona que disponga de $2.750.000 y decida inmovilizar ese capital durante 30 días puede calcular con exactitud cuánto dinero recibirá al vencimiento, aunque el resultado dependerá del banco elegido y del canal utilizado para realizar la operación.

Cuánto ganas por depositar $2.750.000 en un plazo fijo según el banco Si el depósito se realiza de manera presencial en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 16,65%, el inversor obtendrá intereses por $35.034,25. En ese escenario, al finalizar los 30 días recibirá un monto total de $2.785.034,25, compuesto por el capital inicial y los intereses generados durante el período.

Por otra parte, quienes constituyan el plazo fijo mediante canales electrónicos, como home banking o aplicaciones oficiales de las entidades financieras, accederán a una rentabilidad superior. Con una TNA de 19% y una TEA de 20,75%, los intereses alcanzarán los $42.945,21. De esta manera, el monto final al vencimiento llegará a $2.792.945,21, lo que representa una diferencia de $7.910,96 respecto de la operatoria realizada en sucursal.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Más allá de la ganancia nominal obtenida al vencimiento, uno de los aspectos que siguen observando los ahorristas es la evolución de la inflación. Con una inflación mensual de 2,1% registrada en mayo y rendimientos que rondan entre 1,3% y 1,6% mensual, el plazo fijo tradicional continúa mostrando una rentabilidad real negativa. Esto implica que, si bien el capital aumenta en pesos, el poder de compra de esos fondos puede deteriorarse frente al avance de los precios.

Por ese motivo, algunos inversores evalúan alternativas como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión. Sin embargo, para quienes priorizan previsibilidad, simplicidad y un horizonte de corto plazo, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones más utilizadas dentro del sistema financiero argentino.