Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.800.000 pesos a 30 días en junio 2026 Esto podés obtener si apostás por el ahorro en pesos sin renovación: conocé el cálculo atendiendo a las tasas de interés. Por Agregar C5N en









Plazo fijo: cuánto ganás si invertís un millón ochocientos a treinta días en junio 2026.

Una inversión de $1.800.000 en un plazo fijo a 30 días puede generar entre $22.931 y $28.109 de intereses, según el canal utilizado.

Los depósitos constituidos de manera electrónica ofrecen una tasa superior a la de las operaciones realizadas por sucursal.

El monto final al vencimiento puede superar los $1,82 millones después de un mes de inversión.

A pesar de la ganancia nominal, el rendimiento del plazo fijo continúa por debajo de la inflación mensual. El plazo fijo tradicional continúa ocupando un lugar relevante entre las alternativas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan una renta conocida de antemano y sin exposición a las fluctuaciones del mercado. Aunque las tasas actuales se encuentran por debajo de otros períodos recientes, este instrumento conserva una ventaja valorada por muchos ahorristas: permite saber desde el inicio cuánto dinero se obtendrá al momento del vencimiento.

Durante junio de 2026, una persona que disponga de $1.800.000 para invertir a 30 días puede calcular con precisión cuál será su ganancia, aunque el resultado dependerá de la entidad financiera y del canal elegido para realizar la operación.

plazo fijo Cuál es el dato clave que tenés que revisar en el Plazo Fijo UVA para evitar pérdidas Cuánto ganás por depositar $1.800.000 en un plazo fijo según el banco Si el depósito se constituye de manera presencial en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, los intereses obtenidos al cabo de 30 días serán de $22.931,51. En ese escenario, el inversor recibirá al vencimiento un total de $1.822.931,51, compuesto por el capital inicial más la rentabilidad generada durante el período.

La situación cambia para quienes opten por realizar la operación mediante home banking o canales electrónicos. En este caso, la TNA asciende al 19% y la TEA alcanza el 20,75%, lo que permite obtener intereses por $28.109,59. De esta manera, el monto final llegará a $1.828.109,59 al cumplirse los 30 días de inversión. La diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar las operaciones digitales, que implican menores costos operativos y una gestión más ágil.

Plazo Fijo Invertir en un plazo fijo ofrece una opción atractiva para los inversores, con tasas de interés elevadas que generan rendimientos beneficiosos en un corto período. Freepik Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Más allá de la ganancia obtenida, uno de los aspectos que siguen observando los ahorristas es la comparación entre el rendimiento del plazo fijo y la evolución de los precios. Con una inflación mensual que en mayo se ubicó en 2,1%, las tasas actuales generan rendimientos cercanos al 1,5% mensual en las colocaciones tradicionales. Esto implica que la rentabilidad real continúa siendo negativa, ya que el capital crece en pesos pero pierde capacidad de compra frente al aumento del costo de vida.

Por ese motivo, algunos inversores evalúan alternativas como los plazos fijos UVA o determinados fondos comunes de inversión. Sin embargo, para quienes priorizan previsibilidad y conocer de antemano el resultado de la operación, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más elegidas dentro del sistema financiero argentino.