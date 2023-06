Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES: quiénes no pueden acceder a una jubilación sin aportes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adaptó su calendario de pagos de junio por el fin de semana extra largo y dio detalles sobre quiénes no pueden acceder a una jubilación sin aportes mediante el Plan de Pagos de Deuda Previsional.

En este sentido el organismo conducido por Fernanda Raverta recordó que esta medida abarca a todas aquellas personas que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos y desean saldar su deuda para acceder al derecho a la jubilación.

Por otro lado, ANSES recuerda que sigue vigente su programa de Créditos con montos de hasta $240.000 y financiado en 24, 36 ó 48 cuotas, la misma se puede solicitar ingresando a la página web del organismo.

Moratoria previsional de ANSES: quiénes no pueden acceder

Según el artículo 12 de la Ley 27.705 las personas que no pueden acceder a la Moratoria previsional de ANSES son todas aquellas personas que perciban otra prestación previsional de cualquier naturaleza, contributiva o no contributiva. A excepción de que la única prestación que el titular perciba fuera contributiva y su monto no supere el valor equivalente a una jubilación mínima.

Qué es Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES

El Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES es una medida que busca ampliar el derecho a la jubilación a todas aquellas personas qué, llegada a la edad jubilatoria, no cuentan con los 30 años de aportes. A ellos se les ofrece un plan de pagos acorde a sus ingresos, la misma se determina mediante un estudio socioeconómico.

Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES: quienes se pueden jubilar

Las personas que podrán acceder a la moratoria previsional son:

Hombres de 65 años o más que no posean 30 años de aportes.

Mujeres de 60 años o más que no cuenten con 30 años de aportes.

Mujeres de 50 a 59 años, que se encuentren en situación laboral, y no hayan alcanzado los 30 años de aportes.

Hombres de 55 a 64 años, que estén trabajando activamente, y no cumplan con los 30 años de aportes.

Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES: cuáles son los requisitos

Los requisitos para acceder al Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES son:

Acreditar ingresos que justifiquen el pago de la Unidad de Cancelación.

Haber residido en el país.

No haber estado empleado en relación de dependencia registrada, ni haber sido autónomos o monotributistas durante el periodo en el que se desean adquirir las Unidades de Cancelación.

Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES: cuotas para jubilarse

Según el artículo 10 de la Ley 27.705 “Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, serán descontadas por la ANSES de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente Programa”.

En este contexto vale recordar que en junio se registró un incremento del 20,92% de los haberes jubilatorios gracias a la Ley de Movilidad, por lo tanto las cuotas para jubilarse según los años de parte son:

10 años de aporte: valor de la cuota $6.933

15 años de aporte: valor de la cuota $10.399

20 años de aporte: valor de la cuota $13.866

25 años de aporte: valor de la cuota $17.332

27 años de aporte: valor de la cuota $18.719

30 años de aporte: valor de la cuota $50.139

Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES: cómo me anoto

Para anotarse al Plan de Pagos de Deuda Previsional de ANSES es necesario seguir los siguientes pasos: