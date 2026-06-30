30 de junio de 2026 Inicio
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ANSES: las asignaciones familiares aumentarán un 2,15% en julio

La actualización alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de asignaciones de pago único.

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ANSES: las asignaciones familiares aumentaran un  2,15% en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites de ingresos para acceder al sistema CUNA (ex SUAF), que comenzará a regir desde julio de 2026. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 187.

Los jubilados de ANSES, uno de los sectores más golpeados por el Gobierno.
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La actualización responde a la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el último índice de inflación disponible. El incremento impacta en la Asignación Familiar por Hijo (AFH), la Asignación Prenatal y las asignaciones de pago único que perciben trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros beneficiarios.

Con los nuevos valores, podrán acceder a las asignaciones familiares quienes tengan un ingreso individual de hasta $3.034.844 brutos mensuales, siempre que el ingreso total del grupo familiar no supere los $6.069.688.

Anses: estos serán los nuevos montos por la Asignación Familiar en julio

Los montos varían según el ingreso del grupo familiar:

  • Hasta $1.146.199: $74.033 por hijo.
  • Entre $1.146.199,01 y $1.681.012: $49.940 por hijo.
  • Entre $1.681.012,01 y $1.940.783: $30.206 por hijo.
  • Entre $1.940.783,01 y $6.069.688: $15.586 por hijo.

Los mismos valores se aplicarán para la Asignación Familiar Prenatal.

En el caso de los monotributistas, las asignaciones familiares también fueron actualizadas según la categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D, E, F, G y H: $15.586.

ANSES: así quedarán las asignaciones de pago único en julio

Además, la ANSES actualizó los montos de las prestaciones que se abonan por única vez:

  • Nacimiento: $86.295.
  • Adopción: $515.930.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para acceder a las asignaciones de pago único también continuará vigente el tope de ingresos familiares de $6.069.688.

De acuerdo con el calendario de pagos de la ANSES, los titulares del sistema CUNA (ex SUAF) cobrarán las asignaciones entre el 8 y el 22 de julio, según la terminación del DNI.

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