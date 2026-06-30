ANSES: las asignaciones familiares aumentarán un 2,15% en julio

La actualización alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de asignaciones de pago único.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites de ingresos para acceder al sistema CUNA (ex SUAF), que comenzará a regir desde julio de 2026. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 187.

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La actualización responde a la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el último índice de inflación disponible. El incremento impacta en la Asignación Familiar por Hijo (AFH), la Asignación Prenatal y las asignaciones de pago único que perciben trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros beneficiarios.

Con los nuevos valores, podrán acceder a las asignaciones familiares quienes tengan un ingreso individual de hasta $3.034.844 brutos mensuales, siempre que el ingreso total del grupo familiar no supere los $6.069.688 .

Los mismos valores se aplicarán para la Asignación Familiar Prenatal.

En el caso de los monotributistas, las asignaciones familiares también fueron actualizadas según la categoría:

Categoría A: $74.033.

$74.033. Categoría B: $49.940.

$49.940. Categoría C: $30.206.

$30.206. Categorías D, E, F, G y H: $15.586.

ANSES: así quedarán las asignaciones de pago único en julio

Además, la ANSES actualizó los montos de las prestaciones que se abonan por única vez:

Nacimiento: $86.295.

$86.295. Adopción: $515.930.

$515.930. Matrimonio: $129.209.

$129.209. Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para acceder a las asignaciones de pago único también continuará vigente el tope de ingresos familiares de $6.069.688.

De acuerdo con el calendario de pagos de la ANSES, los titulares del sistema CUNA (ex SUAF) cobrarán las asignaciones entre el 8 y el 22 de julio, según la terminación del DNI.