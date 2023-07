No se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos por el paro de colectivos y trenes

En medio del caos que se vive en la zona del AMBA a partir del paro nacional de colectivos y el paro del Tren Sarmiento que todavía no ha sido levantado, la ministra de Trabajo Kelly Olmos aseguró que no se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos.