Mercedes D'Alessandro: "El mercado laboral sigue siendo patriarcal"

En una charla que desarrolla el cruce entre economía y feminismos, D´ Alessandro expuso que uno de los grandes temas que no abordan las teorías clásicas de la economía son aquellos trabajos realizados en el ámbito doméstico y los vinculados a las tareas de cuidados en los entornos familiares. Actividades no remuneradas y mucho menos reconocidas bajo la formalidad del trabajo.

En diálogo con Germán Pinazo, Vicerrector de la UNGS, quien además es especialista en Economía y Dr. en Ciencias Sociales, la economista advirtió que las desigualdades de este tipo de labores no remuneradas, que demandan la inversión de tiempo sobre todo por parte de las mujeres, permiten sostener las distintas actividades de todo un grupo familiar.

Señaló también las desigualdades impuestas a las mujeres frente a un mercado laboral patriarcal. Y analizó las configuraciones del mundo del trabajo y la importancia de tener perspectiva de género para cambiar estas configuraciones preestablecidas.

Además, dejó trascender algunas internas e infidencias del espacio político del cual formó parte: “Yo sentía que no podía hablar de economía porque estaba en el Ministerio de Economía y se prende fuego todo el día. Tampoco podía hablar de temas de género porque la Ministra de las Mujeres se ponía celosa”.

Por último, reveló los motivos por los cuales se alejó de la gestión de gobierno: “Soy una referenta de la economía feminista para Latinoamérica y estoy calladita en una oficina en donde no crezco profesionalmente, no tengo más presupuesto, no puedo contratar más gente, no puedo hacer más cosas, no puedo hablar de economía, no puedo hablar de género, gano mal, entonces ¿qué hago acá?", se preguntó en ese momento para decidir su salida.

Entonces decidió que quería seguir otro camino: "Me salgo de ahí, por lo menos recupero mi voz como activista, militante de la economía feminista y de la lucha contra la desigualdad”, concluyó.