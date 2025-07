Incertidumbre por los aranceles de Trump: los ADRs caen hasta un 6% y bajan los bonos en dólares

Donald Trump ordenó el ataque a las tres bases nucleares de Irán Trump se reunió con los altos funcionarios de Defensa al momento de dar la orden del ataque. Redes Sociales

En tal sentido, entre las principales bajas se encuentran las de Metrogas (-3,5%), Transener (-3,1%), Banco de Valores (-3,1%), Edenor (-2,8%) y Transportadora de Gas del Norte (-2,8%).

En tanto, con respecto a los bonos soberanos, el Bonar 2041 cae hasta un 1,4%, mientras que el Bonar 2038 baja 1,2% y el Global 2041 desciende un 1,1%.

La suspensión de los aranceles impuestos por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 9 de abril que pausó los aranceles por 90 días a más de 75 países, aunque confirmó que los aumentará a un 125% a China por "la falta de respeto que ha mostrado a los mercados mundiales". De esta manera, la tregua rige hasta este miércoles.

En una publicación en su cuenta de la red social Truth Social, Trump había confirmado que elevará los aranceles que impuso a China y explicó el motivo: "Basándome en la falta de respeto que China ha mostrado a los mercados mundiales, por la presente elevo el arancel cobrado a China por los Estados Unidos de América al 125%, con efecto inmediato".

"En algún momento, esperemos que en un futuro próximo, China se dará cuenta de que los días de estafar a los EEUU, y otros países, ya no es sostenible o aceptable", agregó en esta línea.

Por otro lado, también había señalado que suspenderá por 90 días las tarifas que estableció a más de 75 países: "Más de 75 países han llamado a representantes de los Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro, y el USTR, para negociar una solución a los temas que se discuten relativos al Comercio, Barreras Comerciales, Aranceles, Manipulación de Divisas, y Aranceles No Monetarios".

En tal sentido, afirmó que las naciones que se comunicaron con Estados Unidos para negociar no realizaron retaliaciones. "Estos países no han tomado, por sugerencia mía, represalias de ningún tipo contra los Estados Unidos, he autorizado una pausa de 90 días, y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato", expresó.