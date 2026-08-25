Benito Fernández cuestionó la política de importaciones de Milei y advirtió por la crisis de la industria textil

El diseñador aseguró que la apertura de las importaciones golpeó a la industria y advirtió por el impacto sobre talleres, pymes y trabajadores.

El diseñador Benito Fernández cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei y advirtió por el impacto de la apertura de las importaciones sobre la industria textil. En declaraciones a C5N , sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica y remarcó que su reclamo busca defender una actividad a la que está vinculado desde hace 40 años.

“Yo voté a este gobierno . En febrero salí a hablar porque hace dos años cerré prêt-à-porter. Yo no pido nada para mí, sino para una industria que quiero. Cumplo 40 años en la industria. Tengo autoridad para hablar”, afirmó.

Fernández sostuvo que la apertura comercial provocó un fuerte deterioro en el sector. “Lamentablemente la apertura de las importaciones que impuso el Gobierno ha destruido una industria que ya no se puede recuperar. En estos últimos seis meses se destruyó lo que quedaba”, señaló.

Los datos de la Fundación ProTejer reflejan la magnitud de la crisis. En mayo de 2026, la actividad textil registró una caída del 26,2% interanual y del 37,5% frente a mayo de 2023. En el acumulado de enero a mayo, la producción cayó 26,5% respecto del mismo período de 2025 y 34,3% en comparación con 2023.

La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado también retrocedió: cayó 14,7% interanual en mayo y 26,9% frente al mismo mes de 2023. En los primeros cinco meses del año, la baja fue del 15,3% interanual y del 21,7% respecto de 2023.

Críticas a la apertura de las importaciones

“La importación está bien abrirla, pero no de esta manera. Está entrando la ropa por kilo”, afirmó Fernández, quien consideró que resulta “imposible competir contra la industria china por los bajos costos de producción”.

El diseñador también cuestionó que las empresas argentinas no hayan tenido tiempo para adaptarse. “Si no preparás a las industrias y abrís la importación no le das tiempo para adaptarse”, sostuvo.

Fernández rechazó además las críticas sobre el precio de la indumentaria argentina. “Todos dicen que la ropa en Argentina es carísima, pero los demás productos como autos o celulares tampoco están más baratos acá”, señaló.

El diseñador también cuestionó el argumento oficial centrado en la macroeconomía y advirtió por el impacto laboral de la crisis. “Yo me puedo reinventar, pero el que cose se está quedando en la calle”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la situación afecta a talleres, pymes y comercios y cuestionó que el Gobierno no haya generado un espacio de diálogo con el sector.

Fernández también comparó la política comercial argentina con la de Estados Unidos y afirmó que el Gobierno de Milei sigue a Donald Trump “en todo menos en la protección de la industria”.

Finalmente, se refirió a la frase del Presidente, quien había instado a los diseñadores argentinos a competir con sus pares italianos. “Es una burrada. No entiendo a la gente que tiene al lado. Quiso echarle la culpa a los diseñadores”, sostuvo.

El diseñador cerró su intervención con una definición sobre su posición política: “Hoy no los volvería a votar porque no se cumplieron las cosas que se prometieron”.