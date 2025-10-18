La morosidad de los argentinos volvió a crecer en agosto y alcanzó el máximo nivel en 15 años El informe del Banco Central señaló que la falta de pago, sobre préstamos y tarjetas de crédito, avanzó 0,9% con respecto a julio y ubicó el índice en 6,6%. En el caso de las empresas, la irregularidad fue del 1,4%. Por







El Banco Centra no actualizó todavía el anexo con la información de la dinámica de cada línea de crédito.

La morosidad en las familias argentinas nuevamente volvió a incrementarse durante agosto y llegó a 6.6% sobre el total de los créditos bancarios. De esta manera, el índice acumula una tendencia alcista de 10 meses y representó un nuevo récord en los últimos 15 años.

El Banco Central de la República Argentina, entidad que preside Santiago Bausili, informó que el nivel de irregularidades de los préstamos recibidos de instituciones bancarias subió 0,9% con respecto a julio.

Una situación que devela el complejo escenario económico que atraviesa la sociedad argentina. Por un lado, hay elevadas tasas de interés y, a la vez, se combina con el acotado dinamismo de los salarios reales, por lo cual se siente el impacto en la capacidad de pago.

Por su parte, el mismo documento expuso que las empresas cuentan con una irregularidad del 1,4%. Una cifra que demuestra una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales. Así, el registro alcanzó el máximo desde 2024.

Con tasas de interés récord, el crédito se volvió "insostenible" para pymes y hogares El acceso al crédito para empresas y familias argentinas volvió a tensionarse fuertemente debido al reciente incremento de las tasas de interés en pesos. Esta dinámica es consecuencia de los cambios introducidos en la política monetaria a mediados de año, puntualmente la eliminación de las Letras de Financiamiento (LeFIs) y la adopción de un esquema basado en el control de agregados monetarios, una estrategia que cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).