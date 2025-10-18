La morosidad de los argentinos volvió a crecer en agosto y alcanzó el máximo nivel en 15 años

La morosidad en las familias argentinas nuevamente volvió a incrementarse durante agosto y llegó a 6.6% sobre el total de los créditos bancarios. De esta manera, el índice acumula una tendencia alcista de 10 meses y representó un nuevo récord en los últimos 15 años.
El Banco Central de la República Argentina, entidad que preside Santiago Bausili, informó que el nivel de irregularidades de los préstamos recibidos de instituciones bancarias subió 0,9% con respecto a julio.
Una situación que devela el complejo escenario económico que atraviesa la sociedad argentina. Por un lado, hay elevadas tasas de interés y, a la vez, se combina con el acotado dinamismo de los salarios reales, por lo cual se siente el impacto en la capacidad de pago.
Por su parte, el mismo documento expuso que las empresas cuentan con una irregularidad del 1,4%. Una cifra que demuestra una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales. Así, el registro alcanzó el máximo desde 2024.
Con tasas de interés récord, el crédito se volvió "insostenible" para pymes y hogares
El acceso al crédito para empresas y familias argentinas volvió a tensionarse fuertemente debido al reciente incremento de las tasas de interés en pesos. Esta dinámica es consecuencia de los cambios introducidos en la política monetaria a mediados de año, puntualmente la eliminación de las Letras de Financiamiento (LeFIs) y la adopción de un esquema basado en el control de agregados monetarios, una estrategia que cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estos cambios estructurales modificaron el funcionamiento del mercado de dinero, lo que se tradujo en una marcada volatilidad en las tasas y alteró drásticamente las condiciones de financiamiento para el sector privado.
Según los últimos datos del Banco Central (BCRA), los adelantos en cuenta corriente, esenciales para la liquidez de corto plazo de las empresas, alcanzaron una Tasa Nominal Anual (TNA) del 191%, equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 551%. Este es el valor más alto registrado desde que existe la serie estadística (2009).
Al considerar una inflación esperada para los próximos 12 meses en el rango del 20% al 25%, el costo financiero real se sitúa cerca del 440% anual. Para una empresa, un crédito destinado a cubrir gastos corrientes puede llegar a duplicar su saldo en tan solo cuatro meses.