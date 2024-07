La AFIP reglamentó el blanqueo de capitales: cómo realizarlo y a partir de cuándo

La normativa está dirigida tanto a los residentes que estén registrados o no ante la AFIP como a aquellos argentinos que fueron residentes fiscales hasta el 31 de diciembre de 2023.

La normativa está dirigida tanto a los residentes que estén registrados o no ante la AFIP como a aquellos argentinos que fueron residentes fiscales hasta el 31 de diciembre de 2023.

Se podrá regularizar cualquier monto sin costo, si se mantiene el dinero en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien se lo invierte en algunas de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía. Tampoco estarán sujetas al pago de impuestos quienes regularicen cualquier clase de bienes o tenencias por un valor de hasta u$s100.000.

Un aspecto a destacar es que cuanto antes se ingrese al régimen la alícuota a abonar será menor. Las alícuotas se dividen en 3 etapas:

Etapa 1: hasta el 30 de septiembre de 2024 , se abona una alícuota del 5% sobre el excedente de u$s100.000

, se abona una alícuota del 5% sobre el excedente de u$s100.000 Etapa 2: hasta el 31 de diciembre de 2024 , la alícuota es del 10%.

, la alícuota es del 10%. Etapa 3: hasta el 31 de marzo de 2025, la alícuota asciende al 15%.

La manifestación de adhesión al régimen podrá efectuarse desde este jueves y hasta el 31 de marzo de 2025. Para adherir al sistema, el contribuyente deberá abonar el 75% del impuesto correspondiente de los bienes a incluir.

Pacto Fiscal AFIP

Qué bienes se pueden blanquear

Los bienes que pueden exteriorizarse son aquellos que están en poder del contribuyente (titularidad, posesión, tenencia o guarda) al 31 de diciembre de 2023, lo cual se acreditará en la declaración jurada adjuntando constancias de la tenencia y valuación de los bienes a dicha fecha.

Si desea emitir dinero en efectivo, es necesario invertirlo en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, y mientras permanezca en dicha cuenta, no será necesario pagar impuestos. No obstante, los recursos que no sean transferidos a estas cuentas serán sometidos a impuestos.

Cómo realizar el trámite

La adhesión al blanqueo deberá realizarse a través del servicio del sitio web de AFIP “Portal Régimen de Regularización de Activos Ley N° 27.743″, mediante el formulario de adhesión F. 3320.

El formulario de declaración jurada del blanqueo es el F. 3321 y se presentará a través del servicio “Portal Régimen de Regularización de Activos Ley N° 27.743″, accediendo a la opción “Manifestación de Adhesión”, accediendo a la opción “Declaración Jurada – Régimen de Regularización de Activos” hasta la fecha límite para hacerlo.