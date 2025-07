Jubilados de ANSES: por qué el 8 de agosto es una fecha clave

Por otra parte, la PUAM llegará a $251.394,80, que con el bono adicional de $70.000, el monto total será de $321.394,80. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez alcanzarán los $219.970,45. Con el bono, este monto se elevará a $289.970,45.

Bono de $70.000 de ANSES

Anses mantendrá el bono de $70.000 para los jubilados que perciben la mínima. Este beneficio adicional se pagará junto con el haber mensual.

Para acceder al bono completo, los beneficiarios deben tener un haber que no supere los $314.243,51. Quienes cobren un monto superior pero inferior a $384.243,50 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Jubilados que cobran la mínima en ANSES: calendario de pagos en agosto 2025