Jubilados de ANSES pueden acceder a un crédito de $20 millones en octubre 2024

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este martes 1° de octubre

Por otra parte, la entidad reitera que este mes los distintos haberes aumentarán un 4,2% debido a la inflación de agosto, según lo establece la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que refleja el ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses anteriores.

Jubilados ANSES Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación. Freepik

Qué es el crédito del Banco Provincia de $20 millones para jubilados de ANSES

La entidad bancaria relanzó su línea de préstamos personales exclusiva para personas que no registren deudas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central de la República Argentina. Se trata de préstamos de hasta 20 millones de pesos, con una tasa fija de 33% anual y un plazo único de 24 meses para su devolución.

Por cada $100.000 la persona paga una cuota fija de $5.746,86. Se puede solicitar a través de home banking y se acredita en 24 horas, y si se solicita en una sucursal la acreditación es en el momento.

A este crédito pueden acceder quienes no tener deudas y eso implica que la persona no tuvo tarjetas de crédito, descubierto, préstamos o cualquier otro producto crediticio, informados en la Central de Deudores del BCRA en junio de 2024. Cualquier persona puede consultar si es cliente No CENDEU, solo es necesario informar CUIT/CUIL.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Provincia

El crédito se pueden solicitar de manera presencial o virtual: