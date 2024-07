Javier Milei confirmó que busca llegar al 2% de inflación mensual en una "primera etapa"

También se refirió al fin del cepo cambiario. "Haremos todo lo posible para que se levante lo más rápido que se pueda", sostuvo. Luego, ante una consulta sobre cómo sería el sistema libre competencia de monedas, definió que se podrá usar "la que quieras".

En otras respuestas, el Presidente explicó que una economía se normaliza "cuando las tasas de inflación se peguen a la pauta de devaluación" y aseguró que su relación con Ramiro Marra es "excelente".

Un usuario le preguntó a Milei si realizaría un "mega acto" en caso de llegar a 0% de inflación. Esto motivó una llamativa respuesta del mandatario: "Ganas no me faltarían... Es más, me arriesgo a cantar 3 temas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1814813622494720404&partner=&hide_thread=false HOLA A TODOS...!!!

FELIZ DÍA DEL AMIGO...

Tengo hasta 21:30 hs. .... — Javier Milei (@JMilei) July 21, 2024

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "No podemos naturalizar que se maneje con tanta irresponsabilidad"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le respondió al presidente Javier Milei, quien lo tildó de "lastre" y "expropiador serial" por no adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y sostuvo que el libertario "despliega un espectáculo tragicómico".

"Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado Nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta irresponsabilidad. Porque mientras Javier Milei despliega este espectáculo tragicómico, el desempleo sigue creciendo y la producción sigue cayendo", escribió en su cuenta de X junto a un fragmento de la entrevista que Milei le brindó este viernes a Alejandro Fantino.