Gracias a las inversiones, se espera un ingreso de u$s6 mil millones de la minería en 2023

Las provincias que encabezaron el ranking de las inversiones fueron San Juan (u$s5.428 millones) para la producción de cobre y oro; Salta (u$s3.158 millones) de litio, cobre y oro; y Catamarca (u$s2.311 millones) de cobre y oro. En el cuarto puesto se ubicó Jujuy (u$s420 millones) seguida por Buenos Aires (u$s250 millones) y Mendoza (u$s1 millón).

Para este año se espera que se pongan en marcha dos proyectos de litio y se terminen las respectivas expansiones de los dos proyectos que actualmente están en marcha (Livent en Catamarca y Sales de Jujuy en Jujuy).

En febrero de 2023, Argentina marcó un nuevo récord histórico en exportaciones de litio para este mes, al alcanzar los u$s58 millones lo que implicó un crecimiento interanual en las ventas al exterior del 85%.

Dicho crecimiento, junto con el enero, permitieron que en el primer bimestre del año las exportaciones del mineral sumen u$s 140 millones, una variación del 166% con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las cantidades exportadas, en el acumulado de lo que va del año exhibieron una subida del 31%.

La puesta en marcha de los dos proyectos y la ampliación de los antes mencionados, permitirán que este año (2023) ingresen 6 mil millones de dólares únicamente de la minería, este será el resultado del ingreso de 2 mil millones de dólares de inversión fresca, y un aumento de las exportaciones que alcanzarán los u$s 4 mil millones de dólares.

Las últimas cifras van en línea con la tendencia alcista de las exportaciones mineras argentinas. En 2022 tuvieron el mejor resultado desde 2012 al alcanzar los u$s 3.857 millones. En cuanto al litio, las ventas al exterior fueron de u$s 696 millones, con un crecimiento del 234% interanual (en 2021 las exportaciones de litio fueron de u$s 208 millones) y representando el 18% de las exportaciones mineras totales.