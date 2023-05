El embajador de EEUU auguró que la economía argentina estará entre las 20 principales del mundo en cinco años

En tanto, acerca de la economía, el diplomático enfatizó en el buen pronóstico que augura de cara a los próximos años con respecto a esta materia para la Argentina: "Creo que este país se va a encarrilar de nuevo. No hay razón de que no esté entre las 20 principales economías del mundo en los próximos cinco años".

En tanto, el diplomático subrayó el vínculo de ambos países para reforzar la economía. "Argentina puede ser parte en la solución y fortalecer su economía al mismo tiempo, colaborando con los Estados Unidos y otros países para llevar alimentos y combustible al mundo", aseveró.

"Argentina tiene excelentes recursos como el campo, el petróleo y el gas; los minerales, y el activo más importante: el capital humano", agregó Stanley para destacar diferentes puntos del país. En esta línea agregó que se siente "bullish" (concepto financiero que se utiliza cuando hay una actitud optimista sobre el mercado) acerca de las perspectivas del país cuando se inaugure el gasoducto Néstor Kirchner y superada la sequía.

Jorge Argüello habló en el Amcham Summit

El embajador argentino en Washington, por su parte, tildó de "muy positivo" el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos y que se encuentra en su "punto máximo" después de la cumbre bilateral que mantuvieron el presidente argentino, Alberto Fernández, junto a su par del país norteamericano, Joe Biden.

Además, manifestó hay contactos "permanentes" en temas relacionados a los "derechos humanos, cambio climático, gas, litio y petróleo", mientras que subrayó el "apoyo" recibido de Estados Unidos.

"Quiero destacar el enorme espíritu de colaboración que la Argentina ha encontrado de los Estados Unidos en la administración del presidente (Joe) Biden en la búsqueda de una solución que nos aqueja hoy que nos golpea fuertemente que son las consecuencias de la sequía que nos coloca en una situación difícil y precaria", expresó Argüello sobre las negociaciones con organismos multilaterales.

Sin embargo, el embajador cargó contra los que critican el "desembarco" de China en el continente y enfatizó en "destrabar" temas relacionados con el comercio con Estados Unidos.

El embajador, también, aseguró que en sus "periódicas reuniones" hay personas que "suelen manifestar su preocupación por lo que ellos llaman el desembarco de China en América del Sur".

"A mis interlocutores cuando me manifiestan su preocupación y cuando me hacen sus reclamos, lo que yo trato de explicarles es que necesitamos iniciativas concretas del gobierno de Estados Unidos para dejar de restringir el comercio entre nuestros países y que promuevan las inversiones en nuestro país", detalló.

En tanto, precisó que "el proceso inversor chino en América Latina está orientado a construir capacidades locales para exportar productos a China, y entonces aparecen los puentes, puertos, rutas, el ferrocarril".

Argüello se mostró en línea con el embajador de Estados Unidos en la Argentina al apoyar uno de sus dichos: "Él mismo (Marc Stanley) plantea que se necesitan mejorar las herramientas para comerciar con América Latina porque los otros, aquellos que les preocupa, las tienen y las usan".

El diplomático, además, rememoró al expresidente Donald Trump y su administración en materia de comercio: "Veo que algo que comenzó durante la gestión de Donald Trump no cesa y me refiero a los llamados remedios comerciales, como las medidas 'antidumping' y compensatorias que adopta el gobierno, y la aplicación de criterios de seguridad nacional propios de la resolución 232 que no cesan en toda la región".

También destacó que el 25% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos están afectadas, entre las que se encuentran el "biodiesel, la miel, caños sin costura, jugo de uva, jugo de limón y mosto".

Asimismo, Argüello advirtió que debido a la Ley de Reducción de la Inflación por parte de la Casa Blanca, está la posibilidad de que la Argentina "deje de ser el principal exportador de litio a los Estados Unidos".

En línea con esto, manifestó que se encuentra gestionando junto al embajador de Estados Unidos en la Argentina: "Estamos trabajando fuertemente con Marc (Stanley) y muchos actores del gobierno americano para encontrar una solución vía reglamentación de la ley que nos permita continuar no solamente seguir siendo el principal productor, sino también multiplicar la cantidad de exportación de este mineral crítico a los Estados Unidos".