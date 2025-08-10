10 de agosto de 2025 Inicio
El consumo de carne en la Argentina creció 4,6% anual y alcanzó los 114 kilos por habitante

Según cifras de la Dirección Nacional de Ganadería, en junio se registró en el país un crecimiento sostenido en el consumo per cápita de carnes bovina, porcina y aviar.

Según el Gobierno

Según el Gobierno, hay "una recuperación del poder adquisitivo, sino también una mayor capacidad de respuesta" del sector productivo que permite un mayor consumo de carne.



El promedio móvil de los últimos 12 meses, medido desde junio de 2025, alcanzó un consumo total de carnes de 114,06 kilos por habitante, lo que representa un aumento del 4,6% frente al mismo período de 2024, cuando la cifra fue de 109,06 kilos.

Según la cartera agropecuaria, este incremento refleja "no solo una recuperación del poder adquisitivo, sino también una mayor capacidad de respuesta" del sector productivo y un mejor acceso de la población a proteínas de calidad.

En el desglose por tipo de carne, la bovina lideró el crecimiento con un alza del 5,6% interanual, alcanzando los 50,24 kilos por habitante, lo que equivale a 2,66 kilos adicionales respecto al año pasado. La carne porcina mostró el mayor ritmo de expansión porcentual: 17,92 kilos por habitante (+7,7%, equivalente a 1,28 kilos más). En tanto, el consumo de carne aviar llegó a 45,90 kilos por habitante, con una suba del 2,4% (1,06 kilos adicionales).

Carne vacuna: incremento de la oferta

El informe también destaca que este incremento en la oferta interna no se logró a costa del mercado externo. Por el contrario, las exportaciones de carnes generaron en el primer semestre de 2025 un 11% más de divisas que en igual período de 2024, lo que se traduce en u$s150 millones adicionales.

"Esto demuestra el compromiso de todos los eslabones de la cadena cárnica, que lograron abastecer el mercado interno y, al mismo tiempo, cumplir e incluso ampliar los compromisos de exportación", señalaron desde la Secretaría de Agricultura.

Alerta desde la industria cárnica por caída del consumo

Pese a las cifras compartidas desde el Ejecutivo, el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo por habitante de carne vacuna se ubicó en mayo en un nivel de 49,5 kilos/año.

Si bien en el quinto mes del año el consumo de carne vacuna se ubicó 0,5% por encima del registro de mayo del 2024, la cifra per cápita continúa en su piso histórico. “Este semestre cerró con un promedio de 49 kilos por habitante por año, contra 44 del año pasado, pero seguimos lejos de los 82 kilos que se consumían seis décadas atrás”, explicó en julio el productor y consultor ganadero Víctor Tonelli en diálogo con Radio Rivadavia.

"Hoy se consume más carne en total, pero menos carne vacuna. Entre pollo y cerdo, pasamos de 12 a 65 kilos por habitante por año. Eso explica el desplazamiento del vacuno, que además es más caro y menos eficiente de producir”, agregó Tonelli.

Embed - CAÍDA del CONSUMO de CARNE: LA EXPORTACIÓN BAJÓ 36%

Consultado sobre las exportaciones, afirmó que Argentina exporta menos que antes, pero que la recuperación es progresiva: “El problema fue que hasta hace un año y medio estaban casi prohibidas las exportaciones. Ahí sí Paraguay y Brasil aprovecharon para ganar mercado”.

De acuerdo al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que analiza el desempeño de los precios de la carne, en el mes de mayo los precios de la carne aumentaron por encima de la inflación. Los valores de los distintos cortes registraron una variación de 2,6% con respecto al mes anterior. La cifra es superior al aumento del Indice de Precios al Consumidor que en el mismo mes registró una suba del 1.5%.

El incremento de los primeros cinco meses del año fue de 27,3% una diferencia porcentual del 14% fundamentalmente dada por la baja oferta que encarece los precios.

