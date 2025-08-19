El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior La medida, que alcanzará a más de 24 mil compañías y regirá desde enero de 2026, se resolvió en el marco de un plan del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Por







La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central anunció que a partir de enero de 2026 las declaraciones del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) en las empresas se segmentarán de acuerdo a sus recursos: las compañías que tengan activos y pasivos externos menores a u$s10 millones pasarán a presentarlas anualmente y el resto de forma trimestral.

En un comunicado, el Banco Central destacó que la nueva normativa alcanzará a más de 24 mil empresas y alrededor de 1.500 continuarán con la declaración trimestral, aunque con requerimientos simplificadas. La entidad destacó que la medida se enmarca en un plan del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para "eliminar normativas obsoletas y trámites que obstaculizan la actividad económica y la libre competencia".

Luis Caputo y Santiago Bausili Santiago Bausili, presidente del Banco Central, junto a Luis Caputo, ministro de Economía. Ministerio de Economía En este marco, señaló que la reglamentación regirá desde enero de 2026 ya que "hay que adecuar los sistemas de captación y procesamiento de la información y servirá también para tener una base de datos más transparente, que redundará en una disminución de la deuda comercial declarada".

En tanto, el Banco Central remarcó la importancia de los datos del RAyPE: "Con la información del RAyPE, el BCRA elabora los Informes de Deuda Externa Privada y de Inversión Extranjera Directa, que se publican trimestralmente. Asimismo, los datos se comparten con el INDEC, que los utiliza como insumos clave para estimar la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional, fortaleciendo así la transparencia y la precisión de las estadísticas nacionales".