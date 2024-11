Alejandro Bercovich: "El efecto caipirinha amenaza el 1 a 1 sin dólares que armó Luis Caputo"

Luis Caputo se quejó del precio de la telefonía celular: "Me ofrecieron un descuento, pero pago mucho"

"Los ruralistas durante varios meses se negaron a liquidar sus granos porque nadie les ofrecía ningún incentivo. Pero en los últimos meses, vienen regularizando la liquidación. Si bien no les mejoraron el tipo de cambio ni las retenciones, ¿cómo fue que terminaron liquidando? Por una serie de incentivos que fue desplegando Luis Caputo, sabiendo que necesitaba estos dólares para reforzar las reservas del BCRA, que es una tarea urgente que exige el FMI, y la dinámica económica que empieza a crujir en las fronteras", describió el especialista en asuntos económicos.

Durante su editorial, Bercovich remarcó que la balanza de pagos arrastra cinco meses de déficit y que "empieza a crujir cuando la semana pasada establecieron un nuevo protocolo para los micros que llevan a miles de turistas a Chile a comprar. O cuando se ve la cantidad de turistas que se van, que exceden por mucho a los que vienen".

En tal sentido, el comunicador indicó que "se engrosó la cuenta de servicios, que incluye el turismo. Gastan dólares contra pesos: tarjeta de crédito, pasajes, moneda extranjera. Todo va a crecer en el verano, en el cual en el 1 a 1 sin dólares, las playas de Brasil, las que los argentinos añoramos por su calidez, son las que vuelven a estar regaladas y vuelven a amenazar con un efecto caipirinha a este esquema tan precario que armó Caputo".

Motosierra vial: la bomba de tiempo de un ajuste miope

El equipo de La Ley de la Selva hizo un pedido de Información Pública, un mecanismo de transparencia que el actual gobierno limitó por decreto, para solicitar la información oficial sobre la obra pública vinculada a las rutas nacionales. "Con nuestro equipo de investigación analizamos un montón de planillas que nos dio el Gobierno como información. De las 300 obras públicas, 34 estaban en marcha y se frenaron. En las que había que hacer mantenimiento o señalización no se hizo. También nos encontramos que no se llevaron adelante tareas de reparación, para evitar que se reseque el pavimento de las rutas. Todas obras iniciadas entre 2017 y 2023, ninguna este año", señaló Bercovich.

"La mejora de la infraestructura vial no solo es algo que le mejore la vida solo a quienes viven cerca, sino que es indispensable para que la gente no se muera al transitar las rutas. Es un problema serio para la vida de las personas y no sólo para una cuestión fiscal. El ajuste es un daño para la sociedad, Milei dice estar orgulloso de terminar con la obra pública", destacó el periodista.