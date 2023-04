Duro de Domar: la premonición de Carlos Maslatón sobre el dólar blue

"El 30 de enero escribí, con el dólar a $315, lo que me daba técnicamente lo que considero que es la última corrida dentro de un proceso alcista del dólar contra el peso. Tenía dos niveles: $521-$523 o $557, ya lo dije acá. Pero no a fin de año, ahora en un ratito", comentó Maslatón mientras mostró un gráfico que realizó y compartió en su cuenta de Twitter.

El analista financiero volvió a insistir con la teoría que sostiene hace tiempo: "Estamos desarrollando un movimiento alcista que comenzó en $139 en abril del 2021... Estamos cerca de un techo, no es que estamos arrancando una subida fuerte".

"Al mismo tiempo que discrepo con todas las interpretaciones estrafalarias que está haciendo el Gobierno, les pido que no se desesperen y no se preocupen", comentó.

Ante este comentario, el conductor Pablo Duggan le indicó que, con la situación actual, "la gente se angustia". "Bueno, que se 'desangustien'", sostuvo e insistió con que "estamos en los finales de una subida, no en el inicio".

Carlos Maslatón explicó que "en el medio de la corrida se genera inseguridad y la gente no sabe cuáles son los precios. En cuanto pare esta corrida, que es inminente, los precios se acomodan rápido. En 15 o 20 días la cosa va a estar al 'taco'"

En ese momento, el periodista Mariano Hamilton salió al cruce del abogado y afirmó que "esta visión positiva tuya deja afuera al 60% de la población".

"Lo que no cambia Argentina pese a esta devaluación o depreciación monetaria, es la tendencia positiva que la economía tiene hace un año y medio. No compren catástrofes o teorías del fin del mundo porque no van a venir", finalizó.