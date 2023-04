Dolarización: tres economistas explican cuáles son los riesgos

C5N dialogó con los economistas Julián Zícari, Andrés Asian y Ricardo Delgado para conocer mejor las implicancias.

Julián Zícari: "Es impracticable"

Al momento de incursionar en la definición, la dolarización implica "el remplazo total de la moneda doméstica nacional, el peso desaparecería y no habría más billetes. Todos serían cambiados por dólares", aseguró Julián Zicari, economista e investigador del Conicet.

Pero para su puesta en práctica, hay varios elementos a tener en cuenta: "Primero es ilegal desde el punto de vista constitucional. La constitución dice que el estado tiene que calcular el presupuesto en pesos, con la moneda nacional", detalla Zicari.

Además existe una implicancia técnica que imposibilitaría su puesta en práctica: la conversión de los pesos a dólares. "Acá lo que se necesitaría es utilizar las reservas del Banco Central donde la mitad son encajes de los depósitos en dólares, perteneciente a los ahorristas. Entonces acá en la Argentina eso es impracticable ".

Además, "la otra mitad de las reservas, o tres cuartas partes son los famosos swap de monedas con china. Entonces el Banco Central no tiene los dólares suficientes disponibles para hacer la conversión de pesos a doláres para hacer el remplazo".

Incluso explicó que en el caso de que el mercado y la ciudadanía vea cercana su implementación, "va hacer que el tipo de cambio oficial se multiplique por 20, podría pasar a $1000, $2000, $3000 o $4000, y generaría un shock inflacionario que destruiría el poder adquisitivo de los salarios, aumentaría la pobreza y generaría probablemente un estallido social. En términos estrictamente económicos, es impracticable ese planteo”.

Además, sostuvo que se pierde "el grado total de soberanía, no solo económica sino política. Implicaría destruir y perder para siempre el mercado interno, el desarrollo productivo, industrial, tecnológico. Al momento que pensaste una dolarización te convertiste rápidamente en una colonia".

Andrés Asiain: “¿De dónde saldrían los dólares?”

Las cuentas de la dolarización no cierran. "Si uno piensa que para dolarizar hay que remplazar los pesos por dólares, solo para reemplazar los que están circulando, y asumiendo una devaluación del 100%, harían falta unos 10.000 millones de dólares, una cifra que pocos creen que exista", explica Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

"Si a eso le agregas los pesos de las cuentas de ahorro y cuenta corriente para respaldar a los bancos, son unos 20.000 millones más. Y falta agregar a la cuenta los plazos fijos. El Banco Central tiene reservas por 37.000 millones, pero una parte está condicionada a prestamos internacionales y demás, no están disponibles de una día al otro", agregó.

El escenario presenta complicaciones múltiples. "Se necesitarían ya 10.000 millones de dólares para salir a la cancha e incluso con una megadevaluación del dólar a 800 pesos, se precisarían 5.000 millones de dólares para alcanzar una dolarización precaria que no incluiría los retiros de depósitos, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Además que un dólar bestial de 800 pesos es inviable socialmente".

"Si no es una megadevaluación el camino sería confiscar todos los depósitos a plazo fijo para intentar un Plan Bonex, pero es difícil, las condiciones no están dadas. No hay dólares, entonces si un candidato promete dolarizar la economía la pregunta que hay que hacerle es '¿de dónde vas a sacar los dólares?'".

Por otro lado, la dolarización "tiene otros inconvenientes asociados a perdidas de herramienta de política económica: no podría hacer un salvataje de un banco porque no tenés capacidad de emisión, tampoco podrías intervenir en una corrida al mercado de bonos, como se hizo en las últimas horas, ya que el Banco Central no podría comprar bonos para sostener su valor".

El diagnóstico de Asiain es terminante: la dolarización provocaría un efecto cascada sobre la economía, ya que "la emisión monetaria estaría totalmente atada al saldo externo, y en un contexto de falta de dólares con saldo externo negativo no habría inyección monetaria y la economía caería abruptamente por falta de liquidez. Sucedió algo parecido en la convertibilidad cuando dejaron de prestarnos plata".

En ese contexto, añadió que "con una dolarización, si no ingresan dólares no tenés expansión monetaria. Lo que terminaría pasando es que las provincias lanzarían una fuerte emisión de cuasimonedas para sostener un mínimo funcionamiento del Estado. Paradójicamente, hablan de adoptar una moneda para que ganemos en dólares, pero todos terminaríamos ganando en cuasimonedas".

Ricardo Delgado: "Implicaría una caída brutal en el salario de los trabajadores"

En continuidad con la búsqueda de distintas opiniones sobre el tema dolarización, el economista y presidente de Analytica Consultora llega a una primera definición: "Lo que se está discutiendo es básicamente dejar de tener el peso como moneda y que sea el dólar, la única moneda de circulación legal, medio de pago y unidad de cuenta de la Argentina".

Pero hay un elemento central en este tema, "para eso tenés que tener dólares en algún lugar que sea una suerte de caja de conversión o demás para poder hacer las transacciones o para poder hacer las conversiones de todos los pesos en circulación por los dólares".

Con respecto a cual sería la cotización en caso de que se implemente una dolarización, Delgado asegura que "hoy no se puede saber. Pero sí se puede decir que hoy a las reservas netas que tiene la Argentina, que son muy bajas, si quisieras convertir todos los pesos en circulación, habría que entregarles un bono como fue el plan Bonex en los 90 en la Argentina".

De todas maneras, estimó que "sacando los plazos fijos, hasta cajas de ahorro, cuentas corrientes, los billetes y monedas que tenemos todos en nuestros bolsillos, el tipo de cambio hoy sería alrededor de 3.500 pesos". Para luego advertir "si estamos alarmados porque ya superó los 400 e imagínate lo que sería 3.500 por dólar".

Al momento de detallar cuales serían las principales problemas para la sociedad, Delgado explicó en dialogo con C5N que esto "implicaría una brutal caída del salario de los trabajadores Y obviamente generaría una situación que hoy en la Argentina es inviable. Hoy no hay dólares suficientes para hacer una conversión a un tipo de cambio de mercado, ni siquiera a los tipos de cambio de los dólares financieros o el dólar blue.".