Dólares bajo el colchón: Caputo anticipó que "no va a ser un blanqueo, es algo más profundo"

Además, agregó: "En Argentina el nivel de informalidad es tan algo, producto del exceso de impuestos que cobramos desde el Estado sino el exceso de regulaciones. Argentina está acostumbrada a regular para la excepción. Asumimos que el 99% de la gente son delincuentes y esto no es así".

Embed "No es un blanqueo, es el inicio de un nuevo régimen"



Luis Caputo respaldó la medida que permitirá usar dólares sin justificar, cuestionó que "Argentina está acostumbrada a regular para la excepción" y criticó: "Asumimos que el 99% de la gente son delincuentes y esto no es así". pic.twitter.com/FIruAeoykt — Corta (@somoscorta) May 20, 2025

En el mismo sentido, explicó la situación en el país en cuanto a los impuestos y regulaciones: "Llevamos a un nivel de locura, que hace que la gente le escape a la formalidad. Ya no es sólo por un tema impositivo. No puede ser que en Argentina todos te pidan todo: los bancos, las inmobiliarias, las escribanías, los consorcios, el registro automotor", aseveró titular del Palacio de Hacienda. Y añadió: "Nosotros desde ARCA forzamos a hacer eso, desde nuestro lado podemos destrabar y hacerle la vida más fácil".

A su vez, Caputo señaló: “Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas. Algunas cosas van a poder ir por regulación, otras, eventualmente, requerirán la aprobación de una ley”.

“Regular para la excepción derivó en duplicar la cantidad de gente en ARCA y las regulaciones, y encima la informalidad creció. Por eso, este esquema apunta a ganar formalidad por la positiva, no volviendo loca a la gente. Que cada ente regule lo que corresponde, no que todos quieran regular todo porque eso no funcionó”, completó.

Las medidas que planea anunciar el Gobierno sobre los "dólares del colchón"

Durante las últimas semanas tanto el presidente Javier Milei, como el ministro de Economía Luis Caputo, adelantaron que se encontraban trabajando en una propuesta para que los argentinos "saquen sus dólares del colchón" sin que sean perseguidos por el Estado.

En el marco del 42º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas IAEFEl, el Presidente volvió a afirmar que "aquellos que fugaron la plata no son delincuentes" sino "héroes" y confirmó que su Gobierno trabaja en la propuesta para los ahorristas, aunque no dio demasiadas precisiones de los alcances de la medida.

"Nosotros hemos permitido que todos los individuos puedan hacer las transacciones en la moneda que se les dé la gana. O sea, la promesa de campaña la cumplí. Ustedes pueden hacer las transacciones en la moneda que quieran. Entonces, la pregunta es por qué no lo hacen. Bueno, porque tienen miedo de dejar los dedos pegados. Y que ARCA los vaya a perseguir. Y por más que yo les jure que ARCA no los va a perseguir, hay otros gobiernos que lo hicieron", explicó el mandatario.

Fue entonces que anunció que el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central está "trabajando para flexibilizar todas esas normas, para que nadie los persiga por utilizar esos dólares que tienen en el colchón". Y calificó la iniciativa como "una verdadera revolución monetaria de la libertad".

"Aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos, que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Son tipos que se escaparon de un régimen opresor que los quería estafar. Lo que es legal no necesariamente es lícito. No es lícito que los gobiernos hijos de puta hayan puesto controles. No es lícita la ley penal cambiaria. Ustedes pueden ahorrar en lo que se les cante el culo", lanzó Milei.