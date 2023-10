Dólar blue a $1.000: la advertencia de Carlos Maslaton en medio de la corrida cambiaria

Y agregó que "no se dolariza porque se corra cambiariamente al peso. Porque éste sigue existiendo y sigue creciendo por emisión y por tasa de interés. El país debe estar preparado, y aceptar, alguna de las tres desgracias señaladas. Si quiere dolarizar y desmonetizar al peso".

El dólar blue inició la jornada con otro fuerte aumento y atravesó la barrera de los $1.000 en la City porteña. La divisa paralela había cerrado en la víspera a $965 y desde las primeras operaciones acentúa su raid alcista sin encontrar un precio tope. Esta escalada se produjo al mismo tiempo que el Gobierno unificó el valor de la divisa en $731 para las versiones, Ahorro, Tarjeta y Qatar.

Lo hizo elevando de 5 a 25% la percepción del impuesto a los Bienes Personales que regía para el "Dólar Qatar" y ampliando su aplicación al dólar "Ahorro" y "Tarjeta", los que hasta hoy no estaban alcanzados por ese gravamen.

En un contexto de alta volatilidad, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, acusó al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, de "estar timbeando el ahorro de la gente para sumar un voto más", luego de que recomendara no renovar los plazos fijos en pesos.

El diputado libertario sugirió no renovar los plazos fijos: "¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Ante estas afirmaciones, el titular del Palacio de Hacienda le respondió con dureza: "No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”.

