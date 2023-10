Dictaron la conciliación obligatoria para evitar el paro bancario del viernes

"En relación al conflicto con los bancos Santander, Galicia y Supervielle, el Ministerio de Trabajo de la Nación acaba de dictar la conciliación obligatoria, por lo tanto no se llevará a cabo el paro anunciado para el día de mañana en esas instituciones", expresa el comunicado firmado por el secretario general Sergio Palazzo.

Luego explicó que "por otro lado la cartera laboral convocó a una audiencia para el día de mañana, viernes 20 de octubre, a las 12hs. en la sede ministerial, para iniciar las conversaciones correspondientes con los bancos denunciados".

El miércoles, al momento de anunciar el paro, el cual quedó sin efecto, el sindicato explicó que "venimos planteando a los responsables del Santander, Galicia y Supervielle que no se están respetando una serie de medidas laborales al tiempo que no atienden las demandas laborales que no son un capricho gremial, sino la necesidad de prestar un servicio completo a los clientes".

A su vez, "se detectó el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, la práctica desleal en el medio de la negociación paritaria y la tercerización de tareas".

Con este panorama, las partes llevarán a cabo un encuentro el la sede de la cartera laboral para encontrarle una solución al conflicto.

Fuerte comunicado de los bancos: apuntaron contra Javier Milei y piden "responsabilidad democrática"

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) lanzó un fuerte comunicado apuntando contra Javier Milei, quien recomendó no renovar los plazos fijos en pesos. “Una Democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable”, manifestó.

“Es por ello que los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas”, aseguró Adeba, que pidió que se evite “hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”.

Luego, cruzó directamente contra Milei: "Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas".