Consumo sustentable: la compra online de productos con impacto positivo creció 20% el último año dentro de Mercado Libre en Argentina.

Otro dato importante del informe es que Argentina concentra el 28% de las empresas y emprendedores latinoamericanos que venden productos sustentables, cifra que representa un crecimiento del 13% desde 2020.

En nuestro país, hoy en día, se realizan 50 búsquedas de productos con impacto positivo por minuto en Mercado Libre. El top 5 de artículos más vendidos está liderado por las botellas reutilizables, seguido por purificadores de agua, bicicletas, salsas y aderezos veganos y lavarropas con eficiencia A o +. El producto que más creció en ventas en el país fue la yerba orgánica, con un incremento del 50% respecto al año previo.

El estudio muestra que hay tendencias que continúan consolidándose en la plataforma, y crecen a buen ritmo luego del boom experimentado en la pandemia de Covid-19. Entre ellas, destaca el cuidado personal con impacto positivo, con más de 170 compras diarias en Argentina, que tiene a la copa menstrual como el ítem preferido por tercer año consecutivo. La venta de moda con impacto positivo creció un 28% respecto al período anterior, y también se afianza la alimentación consciente, con una explosión de búsquedas a en los últimos meses: aumentaron un 350%.

La encuesta realizada a los usuarios mostró que 7 de cada 10 personas afirman que sus decisiones de compra pueden tener un impacto positivo sobre el ambiente y las comunidades, mientras que 9 de cada 10 coinciden en que la situación ambiental "es muy preocupante".

El crecimiento de los productos con impacto positivo en América Latina

"Desde que empezamos este estudio en 2020 hasta la fecha, el crecimiento ha sido notable y sostenido tanto en la oferta como en la demanda de productos de impacto positivo en América Latina y en Argentina", afirmó José Ignacio De Carli, Sr Manager Sustentabilidad de Mercado Libre, durante la presentación del informe.

"Nos enorgullece fomentar el consumo consciente, potenciar a las marcas y emprendedores de triple impacto, e invitar a los usuarios a convertirse en agentes de cambio, ofreciendo la oferta más amplia de este tipo de productos en un solo lugar", añadió

De Carlo subrayó que desde su área trabajan "sobre una agenda ambiental que consiste en reducir nuestra huella de carbono. En nuestra agenda social siempre nos preguntamos qué podemos hacer para multiplicar el impacto positivo que ya el ecosistema de Mercado Libre tiene a nivel masivo".

"Una de las cosas que vimos es que para este consumo, que hace unos años era más de nicho y no tenía demasiada presencia a nivel online porque acceder a la escala de la venta e-commerce requiere un esfuerzo importante, nuestro rol es democratizar el acceso, que cada vez más emprendedores lleguen al mercado con todas las otras empresas, trabajar para ampliar esa oferta y que haya más masividad para emprendedores que de otra forma no podrían tenerla", explicó.

"Estos productos no necesariamente son más caros. Cuando uno piensa en el uso que tiene después, incluso generan ahorro. Pero hay que luchar contra ciertos mitos instalados. El consumidor de hoy empieza a ver más allá del precio inicial y a entender en cómo va a impactar ese producto en su economía", enfatizó.

El anuncio de los resultados coincide además con una nueva edición de la campaña EcoWeek, que hasta el 20 de agosto permitirá a miles de usuarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay acceder a productos con impacto positivo con ofertas especiales y descuentos de hasta 40%.

En 2019, la plataforma creó la sección de Productos Sustentables, para poner a disposición de los consumidores la oferta curada y permanente de productos con impacto positivo más grande en Latinoamérica, con más de 30 categorías y más de 1,3 millones de opciones sustentables disponibles. Además, con el objetivo de amplificar los proyectos de triple impacto en la región, mantiene una alianza con Sistema B, organización sin fines de lucro cuya misión es construir ecosistemas favorables para resolver problemas sociales y ambientales.

La principal dificultad de los productos sustentables: el precio

Tras la presentación de los datos del informe, De Carli presentó a un panel integrado por Ximena Díaz Alarcón, creadora de Youniversal; Jason Mayne, periodista especializado en tecnología y ambiente e influencer; y Rocío Mellas y Damián Rojas, de Kompost. Allí, dialogaron sobre las dificultades que enfrenta el sector de los productos sustentables, especialmente la cuestión de los costos.

"En pandemia hubo una angustia y conciencia de que las cosas pueden cambiar muy fuerte. La gente quiere poder consumir más de estas cosas, muchas veces la barrera es el precio", definió Díaz Alarcón. "La gente sabe que el tema existe, pero, ¿qué tanto sabe? Hay un núcleo de entre un 11 y 12% de la población, hace unos años era el 5%... no es tanta pero es mucha más que antes", planteó.

Para Mellas, "es fundamental educar a estos nuevos consumidores que están apareciendo. Argentina genera un Aconcagua de basura por año, en número de toneladas decís 'es un montón' pero no lo podés visualizar. Con eso podés empezar a pensar cómo mejorar esto. Una vez que ya tenés el impacto, después viene la pregunta: ¿cuanto cuesta?".

"Al principio había una brecha más grande de precios que se va acortando. Todo mejora cuando las empresas de consumo masivo ven que ahorran costos además de hacer filantropía. Hay compañías que exigen a sus proveedores reducir el impacto ambiental", recordó Mayne.

Respecto a los costos, Rojas remarcó que "los productos habituales no tienen cargado un costo de contaminación. Si eso se implementa, el precio no va a ser el mismo y no va a existir esta brecha".