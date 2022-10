Con inversión de u$s20 millones, nace AERA, un proyecto que jerarquiza el Distrito Nueva Lynch

AERA_Video_Drone (1) (1).mp4

“Hoy es un gran momento de compra de emprendimientos en pozo, especialmente debido a que el costo de la construcción se encuentra en pisos históricos y eso se transfiere al precio que paga el consumidor. A su vez entendiendo que en todo el mundo hay inflación en las diferentes monedas duras, es un momento para buscar canales de inversión que por lo menos permitan cubrirse versus ese fenómeno”, cuenta Sebastián Orlandi, socio del proyecto, ejecutivo con más de 10 años en desarrollo y liderazgo de negocios exitosos y socio de Flamma Real Estate.

AERA, cuenta con un espacio único, dos torres con 170 departamentos, 120 cocheras, más de 1000 M2 de amenities para disfrutar y 1300 metros cuadrados en locales. Además, las torres cuentan con más de 1000 m2 de amenities para disfrutar todos los días todo el año: 2 piletas, solárium y 2 gimnasios. 5 salones de usos múltiples y espacio de parrillas en azotea. Un espacio de coworking exclusivo para que sus residentes tengan su propio espacio de trabajo a tan sólo unos pasos de su vivienda. Un microcine para disfrutar sin moverse de su lugar. También incluye un espacio exclusivo de juegos para chicos en la planta baja. En cuanto a servicios, AERA ofrece espacio de laundry, seguridad las 24 horas, entrada de servicio para recibir pedidos de e-commerce y cocheras de cortesía.

Según Orlandi, “el potencial del Distrito Nueva Lynch es muchísimo, ya que se encuentra en un espacio que confluyen diferentes ventajas competitivas; conectividad a través de la general paz y medios de transportes públicos como tren y metrobús, vistas verdes al parque Irigoyen y la cancha de golf de Club Mitre y un cambio de zonificación donde hoy es residencial permitiendo tener emprendimientos muy interesantes como AERA”.

aera4.png

Respecto al perfil del consumidor de AERA, el ejecutivo resalta que el proyecto “surgió como una propuesta para el consumidor inteligente que desea vivir conectado, que busca combinar la tranquilidad con vistas verdes, con los servicios y comodidades de la ciudad y que se anima a apostar por un proyecto que le permita vivir el día a día. Es una oferta accesible que no sólo responde a las demandas actuales de quienes eligen una nueva forma de vivir, también busca brindar una solución de vivienda a las necesidades que se presentan en esta nueva realidad”.

¿Cuánto cuesta?

Unidades: monoambiente 46 mt, desde u$s 53.000; 2 ambientes 63 mts, desde u$s 72.000; 3 ambientes 84 mts, desde u$s 113.000; 4 ambientes 116 mts, desde u$s 175.000; dúplex 125 mts, u$s 383.000. Forma de pago: 40% anticipo + 10% a la posesión y cuotas en pesos indexadas por CAC.