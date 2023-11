Cómo saber si me cargaron la Libreta de la AUH de ANSES para acceder a un extra

El trámite debe realizarse todos los años y hay tiempo para presentarlo antes del último día hábil de diciembre. Para saber si la libreta está cargada al sistema, hay que seguir una serie de pasos.

Cómo realizar el trámite de la Libreta de la AUH de ANSES

Para realizar el trámite de la Libreta de la AUH de ANSES hay que seguir este procedimiento:

Acceder a la plataforma de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrar en la sección "Hijas e hijos" y, entre las alternativas disponibles, seleccionar "Libreta AUH". Verificar datos faltantes relativos a la hija, hijo o persona a cargo por la cual se recibe la Asignación. Si no se cuentan con todos los requisitos necesarios, optar por la alternativa de "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47). Imprimir el formulario o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al lugar de residencia. Una vez obtenido, llevar la Libreta al centro de salud y a la escuela correspondientes para que sea completada y firmada. Finalmente, presentar la Libreta completa junto con el DNI del titular y el grupo familiar en una oficina de ANSES.

Cómo saber si me cargaron la Libreta de la AUH de ANSES

Por teléfono

Llamando al 130, así como también se puede enviar un mensaje de texto al número 26737 con la palabra LIBRETA, un espacio y el número de documento del NIÑO/ADOLESCENTE, un espacio, seguido de la letra F (si es mujer), o M (si es varón).

Por la web de ANSES

Acceder a anses.gob.ar

En la sección “Consulta aquí el estado de tu libreta/Información sobre Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación”, hacer click.

Hasta cuándo puedo entregar la Libreta de la AUH de ANSES

ANSES informó que no se suspende el pago del 80% del monto total de la asignación en caso de que no se presente la Libreta AUH. No obstante, el titular perderá la oportunidad de percibir el 20% retenido correspondiente al año previo.