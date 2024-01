Caso YPF: el Gobierno le pidió a Estados Unidos que no active embargos

El Gobierno le pidió a la justicia estadounidense que no establezca fecha para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012 en la que el país fue condenado a pagar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.

A través de un escrito elaborado por el estudio Sullivan & Cromwell , que representa al país, se le solicitó a la jueza de Nueva York Loretta Preska que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías y, de esa manera, evitar eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes.

El pedido obligará a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció la fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo, si la Argentina no presenta garantías. "Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos", sostiene el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.

En presentación realizada, los abogados que patrocinan a la Argentina señalaron que "la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal. En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional".

Qué dijo Javier Milei del monto que debe pagar Argentina por la nacionalización de YPF

En una entrevista que dio hace dos semanas en LN+, el presidente Javier Milei aseguró que Argentina "no tiene plata pero si voluntad" para pagar la condena que impuso la jueza Preska. También contó que desde su gestión analizaban crear la "tasa Kicillof" que consistiría en pagarle a los fondos de inversión con un bono perpetuo.

"La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo el mandatario en referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en 2012 era ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner.

En los primeros días de enero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió al juicio por la expropiación de YPF y reconoció que "Argentina está en una situación muy complicada".

"Son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo", comentó Adorni.