12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: se confirmó cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el monto que paga por este refuerzo.

Por
Anses difundió cuál es el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026.

Anses difundió cuál es el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que este año la Ayuda Escolar Anual será de $85.000.
  • Se trata de un refuerzo económico que se cobra una vez al año.
  • Se entrega con el objetivo de acompañar a las familias en los gastos antes del comienzo de un nuevo ciclo lectivo.
  • Para recibirla es necesario cumplir ciertos requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó el monto de la Ayuda Escolar Anual y para este 2026 este refuerzo será de $85.000. Sin embargo, para poder acceder a este pago es fundamental cumplir con los requisitos establecidos y haber presentado el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.

Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.
Te puede interesar:

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

madres anses auh ayuda escolar

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

Este pago está destinado a titulares de Asignaciones Familiares y de la AUH, cuyos hijos tengan las condiciones de edad y escolaridad solicitadas:

Hijos de hasta 18 años

  • Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

  • No tienen límite de edad.
  • Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES

El beneficio llega principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en la escuela. Según las actualizaciones, el monto vigente quedó en $85.000 por cada hijo en edad escolar.

Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026

El trámite es gratuito, obligatorio y realiza a través de la web mediante los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección “Hijos”.
  • Seleccionar “Presentar certificado escolar”.
  • Generar el formulario correspondiente a cada menor.
  • Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  • Sacar una foto o escanear el certificado.
  • Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar.

Una vez que es validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El monto busca acompañar los gastos educativos del inicio de clases.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: cuándo se cobran los $85.000

Anses informó quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: quiénes pueden acceder

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 12 de enero

El calendario de cobro se organiza por terminación de DNI y se extiende hasta fin de mes.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Los montos se ajustan en función del salario mínimo y la historia laboral de cada solicitante.

Prestación por Desempleo de ANSES: estos son los montos variables de enero 2026

El cobro en enero se organiza por DNI y se concentra en la última semana del mes.

ANSES deposita hasta $341.000 en enero 2026 a desempleados: de qué se trata

Rating Cero

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui
play

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal.
play

Esta serie sobre mujeres de más de 40 tiene una nueva temporada en Netflix y es furor: como se llama

Jonah Hill sorprende con un drástico cambio físico.

La impresionante transformación de Jonah Hill, de El Lobo de Wall Street: bajó 30 kilos

MaiaReficco, es actriz y cantante argentina que protagonizó un musical en Broadway

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

La miniserie está conformada por ocho episodios. 
play

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

últimas noticias

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Hace 3 minutos
El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años y ya son 4 las víctimas fatales en 2026

Hace 23 minutos
Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

Hace 29 minutos
Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Hace 29 minutos
Giuliano Simeone marcó tendencia con un look total black.

El look de Giuliano Simeone que se robó las miradas: lo clásico no pasa de moda

Hace 30 minutos