Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: se confirmó cuánto se cobra La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el monto que paga por este refuerzo.







Anses difundió cuál es el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que este año la Ayuda Escolar Anual será de $85.000.

Se trata de un refuerzo económico que se cobra una vez al año.

Se entrega con el objetivo de acompañar a las familias en los gastos antes del comienzo de un nuevo ciclo lectivo.

Para recibirla es necesario cumplir ciertos requisitos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó el monto de la Ayuda Escolar Anual y para este 2026 este refuerzo será de $85.000. Sin embargo, para poder acceder a este pago es fundamental cumplir con los requisitos establecidos y haber presentado el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.

madres anses auh ayuda escolar Freepik Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026 de ANSES Este pago está destinado a titulares de Asignaciones Familiares y de la AUH, cuyos hijos tengan las condiciones de edad y escolaridad solicitadas:

Hijos de hasta 18 años Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario. Hijos con discapacidad No tienen límite de edad.

Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES. Monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES El beneficio llega principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en la escuela. Según las actualizaciones, el monto vigente quedó en $85.000 por cada hijo en edad escolar.

Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 El trámite es gratuito, obligatorio y realiza a través de la web mediante los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”.

Seleccionar “Presentar certificado escolar”.

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar. Una vez que es validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.