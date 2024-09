¡Atención pensionados! ANSES dio de baja a un amplio grupo de beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó una auditoría masiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en todo el país. Esta medida, que se lleva a cabo en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene como objetivo detectar fraudes e irregularidades en la asignación de estos beneficios.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral están dirigidas a personas que no pueden trabajar por problemas de salud y no tienen otras fuentes de ingresos. Este programa es una ayuda económica vital para muchos, pero las autoridades han detectado numerosas irregularidades en su asignación.

ANSES discapacidad 4 Estas pensiones están dirigidas a personas que no pueden trabajar por problemas de salud y no tienen otras fuentes de ingresos. Freepik

Por qué dieron de baja a beneficiarios de la PNC por Invalidez Laboral de ANSES

El proceso de auditoría ya alcanzó a 400.000 beneficiarios, de los cuales se espera que hasta 160.000 personas pierdan su pensión. Las irregularidades detectadas incluyen desde documentación médica falsa hasta la posesión de bienes de lujo no declarados. En una revisión inicial de más de 2.500 casos, solo el 7% de los beneficiarios cumplía con los requisitos para recibir la pensión.

Además, se encontraron incompatibilidades importantes, como empleo formal o propiedades no declaradas, lo que descalifica a las personas del programa. El proceso de verificación también ha identificado expedientes que compartían radiografías o certificados médicos entre distintos beneficiarios, algo que la ley no permite.

Requisitos de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, los solicitantes deben cumplir estrictamente con ciertos requisitos, entre ellos:

No recibir otras prestaciones del Estado.

No contar con empleo formal.

Demostrar que los ingresos son insuficientes para subsistir.

Ser ciudadano argentino o residente con al menos 10 años en el país.

No estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario.

Contar con un certificado de discapacidad emitido por un organismo oficial de salud.

ANSES discapacidad 2 En una revisión inicial de más de 2.500 casos, solo el 7% de los beneficiarios cumplía con los requisitos. Freepik

El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima, que en septiembre será de $164.240 tras un incremento del 4,03%.