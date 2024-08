¡Atención ANSES! Quiénes no cobran la AUH en agosto 2024

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social no recibirán la asignación este mes, ya que el organismo previsional no realiza pagos retroactivos.

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social no recibirán la asignación este mes, ya que el organismo previsional no realiza pagos retroactivos.

Uno de los cambios más relevantes es que la Asignación Universal por Hijo (AUH) no se pagará de manera retroactiva. Esto implica que los beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos para recibir la asignación en meses anteriores, pero que aún no inició el trámite o completado la documentación necesaria, no recibirán los pagos correspondientes a esos períodos.