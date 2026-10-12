ARCA pone la lupa sobre las creadoras de contenido de OnlyFans por ingresos no declarados

La agencia de recaudación comenzó a cruzar datos de bancos y billeteras virtuales. Una usuaria afirmó que le reclaman más de $150 millones por u$s300.000 que dice no haber recibido.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a fiscalizar los ingresos de las creadoras de contenido argentinas en OnlyFans , la plataforma de contenidos para adultos, por cobros recibidos del exterior que no fueron declarados . El organismo intensificó durante 2026 los cruces automáticos sobre transferencias internacionales y, según el testimonio de una usuaria, ya envió reclamos de deuda por montos millonarios .

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La medida no fue anunciada de manera oficial. "ARCA habría solicitado información a OnlyFans en el Reino Unido sobre los ingresos de las creadoras argentinas" , reveló de forma anónima una usuaria de la plataforma a través de las redes sociales.

La creadora afirmó haber recibido una notificación de ARCA: "Recibí una notificación informándome casi u$s300.000 a mi nombre (que yo no recibí) de ingresos no declarados entre 2022 y 2024, con una deuda estimada que, sumando intereses y multas, superan los $150 millones" .

Según su relato, el caso no sería aislado. "Hay muchas chicas en la misma situación. Trabajábamos con agencias que administraban nuestras cuentas y se quedaban con la mayor parte de la facturación. Nosotras recibíamos apenas un infimo % o un sueldo fijo de u$s1.500 mensuales". Y agregó: "Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni como solucionar".

Muchas creadoras argentinas creen que sus ingresos, por provenir del exterior, son indetectables para el Estado . Ese escenario ya no existe: el dinero ingresa por billeteras digitales, cuentas bancarias o plataformas financieras como Payoneer, Wise y Skrill, que registran cada operación.

Con acceso a los movimientos financieros digitales, ARCA identifica los cobros en el momento en que llegan a bancos o billeteras virtuales. Los algoritmos del organismo cruzan esos datos de forma automática y detectan cualquier ingreso no declarado.

En Argentina, la generación de contenidos en OnlyFans califica como una prestación de servicios autónoma e independiente. No constituye un hobby ni una ganancia eventual, por lo que rige el mismo marco que para cualquier trabajador independiente: si los ingresos son habituales, la inscripción impositiva es obligatoria.

Para la mayoría de las creadoras, la opción más accesible es el Monotributo, que reúne en una sola cuota mensual el impuesto integrado (que sustituye a IVA y Ganancias), los aportes jubilatorios al SIPA y la obra social. Rige mientras la facturación no supere el límite de cada categoría; al superarlo, la contribuyente pasa al Régimen General (Responsable Inscripto), que exige liquidar IVA y Ganancias por separado, pero permite deducir gastos operativos.

Las creadoras de contenido deben emitir Factura E para formalizar sus cobros del exterior

Los ingresos de OnlyFans califican como exportación de servicios digitales, por lo que las monotributistas pueden facturarlos con Factura E desde el sistema de comprobantes de ARCA. Este instrumento fija tasa cero o exención de IVA sobre los montos facturados, reconoce el tipo de cambio vendedor de la fecha de emisión y valida los fondos ante el sistema financiero para operar con billeteras internacionales y bancos locales.

Para emitirla, la contribuyente necesita el Monotributo activo y la actividad registrada ante ARCA bajo el código de prestación de servicios al exterior. Las monotributistas inscriptas como MiPyME pueden además conservar sus honorarios en moneda extranjera, sin obligación de liquidarlos al tipo de cambio oficial en pesos.

Quienes no declaren sus ingresos enfrentan inconsistencia patrimonial, que les impide justificar ingresos para alquilar, pedir préstamos o bancarizar fondos, además de multas e intimaciones retroactivas con intereses.