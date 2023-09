ANSES entrega hasta $109.000 en septiembre 2023: quiénes son los beneficiarios

En septiembre, jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos percibirán parte de un bono de $37.000, que se pagará también en octubre y noviembre.

anses computadora jubilados freepik

Qué son las PNC de ANSES

La pensión no contributiva es una suma de dinero que pueden cobrar mensualmente las personas que tienen problemas de salud o se encuentran en situación de vulnerabilidad social. También para acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Se llama no contributiva porque se puede cobrar aunque no se hayan hecho aportes.

PNC de ANSES: montos de septiembre 2023

Por invalidez: $61.220.

$61.220. Madres de siete hijos o más : $109.893.

: $109.893. Por Vejez : $61.260.

: $61.260. PUAM: $70.937.

Cómo acceder a una PNC de ANSES

Este trámite se realiza de manera presencial sin turno previo en una oficina de ANSES.

Paso a paso

Ingresá a mi ANSES

Revisá si tus datos personales y relaciones familiares están actualizados en mi ANSES.

Reuní la documentación

Si los datos no están actualizados, vas a tener que presentar la documentación personal de tu grupo familiar, junto con el formulario PS 6.18 Solicitud de prestaciones previsionales.

Acercate a una oficina

Presentate sin turno para ser atendida en una oficina de ANSES.

PNC de ANSES: ¿cobro un bono especial en septiembre 2023?

A excepción de las madres de siete hijos o más, las otras tres PNC cobrarán el bono refuerzo de $27.000.

pesos plazo fijo freepik

PNC de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2023