ANSES: cuál es el importante anuncio que hizo Raverta sobre las jubilaciones

La noticia refiere a uno de los trámites que tiene la entidad para que quienes no tienen los 30 años de aportes reglamentarios para jubilarse puedan hacerlo mediante el pago de una moratoria previsional.

Jubilaciones ANSES

Jubilaciones de ANSES: qué dijo Raverta

Raverta destacó que “ya se jubilaron 200 mil personas gracias al Plan de Pago de Deuda Previsional, una ley que no votaron todos los diputados, porque muchos creen que ustedes no se la merecen por no contar con los 30 años de aportes, pero esa responsabilidad no era de ustedes, sino de sus empleadores".

"Si tenemos 200 mil jubilaciones con esta ley, también es porque desde Anses hicimos un esfuerzo enorme trabajando para que cada uno tenga lo que le corresponde, porque creemos que el Estado tiene que darles esta jubilación", afirmó

Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES: qué es

La ley 27.705, el Plan de Pago de Deuda Previsional fue sancionada el 28 de febrero y reglamentada el 30 de marzo. La norma establece un plan de pago para las personas que tienen la edad para acceder la jubilación, pero no poseen 30 años de aportes.

Plan de Pago de Deuda Previsional: cómo es el trámite

El trámite es diferente para quienes tienen edad de jubilarse y para quienes están cerca de percibir una jubilación.

Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria:

Está destinado a mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no alcanzan los 30 años de aportes. Se pueden completar períodos de aportes faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, que se descontarán mensualmente de la jubilación. Los pasos son

Sacar turno en la web de ANSES

El día del turno, la entidad previsional actualizará y acreditará tus datos personales y realizará una evaluación socioeconómica sobre tus ingresos, gastos y patrimonio.

En función de este resultado y según la cantidad de períodos de deuda que debas cancelar, una trabajadora o trabajador de ANSES te va a explicar a qué tipo de Plan de Pago vas a poder adherir. Si estás de acuerdo, vas a poder aceptarlo y, a partir de ahí, el organismo comenzará con los procesos administrativos necesarios para que puedas acceder a tu jubilación.

ANSES notificará cuando la jubilación haya sido otorgada a través de SMS o correo electrónico. Una vez notificado, podrás chequear día y fecha de cobro vía Mi Anses

Personas en actividad a las que les faltan hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria:

La medida está destinada mujeres de 50 a 59 año y varones de 55 a 64 años. Se pueden completar períodos de aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, que se pagarán a través de un volante electrónico de pago (VEP). Para acceder a esta medida no se realiza ningún tipo de evaluación socioeconómica