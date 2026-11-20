Shaca la bashura: la cargada del municipio de San Isidro a sus vecinos chetos Con una divertida campaña en la vía pública, la intendencia de San Isidro llamó la atención de propios y extraños al realizar una campaña en la cartelería de la vía pública con "idioma shanisidrense".







SHAN ISHIDROPorque el municipio lanzó una campaña con humor para recordar que la basura debe sacarse entre las 18 y las 20. Bajo el lema «Shacá la bashura», juega con el estereotipo del vecino cheto para transmitir el mensaje. https://t.co/kjGUc6R3sv — QuéTendenciaAR (@QueTendenciaAR) November 19, 2026 La publicidad está cargada de ejemplos de cómo el humor sirve para concientizar o para generar empatía, ya que es una herramienta que sirve para fijar en la memoria un mensaje.

Esto es lo que hicieron en el municipio de San Isidro para que sus vecinos retengan el mensaje sobre el horario para sacar la basura.

Las reacciones de los vecinos Si la idea era visibilizar el horario del retiro de los residuos no hay dudas de que consiguieron su cometido ya que la campaña se extendió más allá de los límites de la comuna que tiene al frente al intendente Ramón Lanús, del PRO.