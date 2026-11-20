La publicidad está cargada de ejemplos de cómo el humor sirve para concientizar o para generar empatía, ya que es una herramienta que sirve para fijar en la memoria un mensaje.
Esto es lo que hicieron en el municipio de San Isidro para que sus vecinos retengan el mensaje sobre el horario para sacar la basura.
Las reacciones de los vecinos
Si la idea era visibilizar el horario del retiro de los residuos no hay dudas de que consiguieron su cometido ya que la campaña se extendió más allá de los límites de la comuna que tiene al frente al intendente Ramón Lanús, del PRO.
Pero las respuestas de sus vecinos fueron variadas, desde aquellos que los festejaron como una forma de reírse de ellos mismos hasta los que se quejaron por afirmar un estereotipo que no los representa.