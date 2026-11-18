El enojo de Alberto Fernández: "Hay un criterio para Paolo Rocca y otro para Cristina" El exmandatario no terminó muy bien con Cristina Fernández pero eso no le impidió defender su posición ante la detención que le dictaminó el juez Ercolini.







"Hay un criterio para Cristina, hay un criterio para Paolo Rocca... Paolo Rocca podía no conocer lo que pasaba en Techint, que tiene 4.000 empleados, y Cristina debería saber lo que pasa en el Estado Nacional, que tiene 150.000 empleados."@alferdez en @CarnavalStream https://t.co/iVdeFbUDEo — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 18, 2026 A Alberto Fernández le gusta jugar al profesor universitario, al especialista internacional de Derecho, a la eminencia jurídica capaz de analizar los expedientes sin tomar en cuenta las cuestiones políticas.

Claro que el sabe que esto no es así, que los vaivenes de la Justicia están directamente emparentados con los vientos que corren en las elecciones.

En su visita a Carnaval se refirió a los argumentos que llevaron a la detención de la expresidenta y se escandalizó con lo antojadizo del fallo.