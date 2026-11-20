Gastón Alberdi contó cómo era Lilia Lemoine antes de llegar a LLA: "No se bañaba, era hippie y la casa tenía olor a orín" Alberdi es uno de los fundadores de La Libertad Avanza y acompañó el ascenso de Javier Milei hasta que se peleó con el ahora presidente, por lo que conoce en su intimidad a los principales dirigentes del espacio libertario.







Lo que cuenta @GastonAlberdi sobre Lilia Lemoine, actual diputada y aliada de Javier Milei. ¿Qué opinás? https://t.co/8nzNfn7Lqh — Código Sur (@codigosurmedia) November 19, 2026 Tiene la autoridad de quien conoce a fondo de lo que está hablando porque estuvo en el lugar de los hechos cuando eran muy pocos los que formaban parte del armado de lo que después sería La Libertad Avanza.

El carisma enloquecido de Javier Milei hizo su parte para que esta runfla de impresentables llegaran al poder, pero antes hubo una historia que Gastón Alberdi conoce al dedillo.

Los orígenes de Lilia Lemoine Entre los personajes que conformaron la fauna de dirigentes libertarios, rápidamente se destacó Lilia Lemoine, que luego sería electa diputada nacional.