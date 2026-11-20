Tiene la autoridad de quien conoce a fondo de lo que está hablando porque estuvo en el lugar de los hechos cuando eran muy pocos los que formaban parte del armado de lo que después sería La Libertad Avanza.
El carisma enloquecido de Javier Milei hizo su parte para que esta runfla de impresentables llegaran al poder, pero antes hubo una historia que Gastón Alberdi conoce al dedillo.
Los orígenes de Lilia Lemoine
Entre los personajes que conformaron la fauna de dirigentes libertarios, rápidamente se destacó Lilia Lemoine, que luego sería electa diputada nacional.
Alberdi hizo una pintura de la cosplayer devenida en política que no la deja nada bien parada, ya que la muestra como sucia, hippie y rodeada de animales y basura.