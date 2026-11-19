No sucedió un desastre de casualidad y por suerte no hay un fallecido después de que tres hombres cayeron a las vías del subte para seguir golpeándose.
Como si fuera un adelanto del GTA o el trailer de una película de acción, un pasajero grabó con su celular la batahola que se armó entre dos grupos integrados por hombres y mujeres que se golpearon con piñas y patadas.
No sucedió un desastre de casualidad y por suerte no hay un fallecido después de que tres hombres cayeron a las vías del subte para seguir golpeándose.
No se sabe cuál fue el motivo que dio inicio a la batalla campal pero no había forma de hacerlos parar, un pedido que expresaba a los gritos una mujer desde uno de los vagones.
A pesar de que llegaron algunos guardias del subte, los policías brillaron por su ausencia y solo una agente apareció cuando la golpiza había amainado.