Violenta pelea a las trompadas en la línea D del subte: empezaron en el andén y terminaron en las vías Como si fuera un adelanto del GTA o el trailer de una película de acción, un pasajero grabó con su celular la batahola que se armó entre dos grupos integrados por hombres y mujeres que se golpearon con piñas y patadas.







Ayer por la tarde en el subte de #caba https://t.co/pzqxMsMycq — Luis Bremer (@luisbremer) November 19, 2026 No sucedió un desastre de casualidad y por suerte no hay un fallecido después de que tres hombres cayeron a las vías del subte para seguir golpeándose.

No se sabe cuál fue el motivo que dio inicio a la batalla campal pero no había forma de hacerlos parar, un pedido que expresaba a los gritos una mujer desde uno de los vagones.