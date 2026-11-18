Joaquín de la Torre dejó sin palabras a diputado libertario : "Cuando tocás el sistema electoral es porque estás gobernando mal" El exintendente de San Miguel estuvo en TN y desnudó los verdaderos problemas que sufre el oficialismo que quiere disimular con enjuagues en el modo de votación.







Un ex-senador de LLA le pegó un paseo tal a un diputado actual de Milei que se quedó tomando agua en silencio esperando que lo rescaten. Es el baile de todos los tiempos y con FUEGO AMIGO https://t.co/yYIMHrTzWS — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) November 18, 2026 Joaquín de la Torre fue uno de los primeros eyectados del Gobierno, en el interminable desfiladero por el que deben atravesar los funcionarios del oficialismo.

Al vaivén de los estados de ánimo de los hermanos Milei ya abandonaron el barco libertario figuras disímiles como Ramiro Marra, Diana Mondino o el propio De la Torre.

El palazo de De la Torre El exintendente y hombre fuerte del armado libertario en la incipiente La Libertad Avanza mira al oficialismo desde la vereda de enfrente y se tornó en uno de sus más duros críticos.