Joaquín de la Torre fue uno de los primeros eyectados del Gobierno, en el interminable desfiladero por el que deben atravesar los funcionarios del oficialismo.
El exintendente de San Miguel estuvo en TN y desnudó los verdaderos problemas que sufre el oficialismo que quiere disimular con enjuagues en el modo de votación.
Joaquín de la Torre fue uno de los primeros eyectados del Gobierno, en el interminable desfiladero por el que deben atravesar los funcionarios del oficialismo.
Al vaivén de los estados de ánimo de los hermanos Milei ya abandonaron el barco libertario figuras disímiles como Ramiro Marra, Diana Mondino o el propio De la Torre.
El exintendente y hombre fuerte del armado libertario en la incipiente La Libertad Avanza mira al oficialismo desde la vereda de enfrente y se tornó en uno de sus más duros críticos.
Ante interlocutores no tan dispuestos a aceptar sus razones, De la Torre puso en negro sobre blanco qué es lo que está ocurriendo en el interior del espacio libertario que se desespera por modificar las reglas de juego electorales para evitar una derrota inexorable.