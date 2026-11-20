Jugando con fuego: para Guillermo Francos "si la situación fuera tan dramática la gente estaría saqueando supermercados" El ex Jefe de Gabinete habló con El fin de la Metáfora y arriesgó una jugadísima comparación con otros momentos de explosión social del país.







A pesar de haberse mostrado en la función pública como un hombre moderado y conciliador, esta vez a Guillermo Francos se le fue larga.

Si quiso llevar tranquilidad ante la pregunta de Jairo Straccia, el resultado fue el opuesto porque despertó los peores fantasmas, los de diciembres cargados de calor, humo y saqueos a los supermercados.