Bonelli: "La economía real ya sabíamos que andaba muy mal, pero ahora anda turbulento el tema financiero que supuestamente el ministro es especialista" El especialista en Economía de TN siempre miró con recelo al plan que encabezaron Javier Milei y Luis Caputo, y ahora que se ve que todo cruje apuntó contra sus autores.







TN - Bonelli “La economía real ya sabíamos que andaba muy mal, pero ahora tenemos otro componente que anda turbulento, el tema financiero, que supuestamente el ministro es especialista en esos temas. Cuando entras en un círculo vicioso es muy difícil salir.” https://t.co/zSctB3yTns — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) November 23, 2026 Marcelo Bonelli no tuvo contemplaciones con el ministro de Economía que llevó al fracaso a Mauricio Macri y ahora está por hacer lo mismo con el mandatario libertario.

Si Luis Caputo ya había mandado al descenso al equipo que tenía todo servido para quedarse en el poder por un largo tiempo, está haciendo todo lo posible por doblar la dosis.

Las finanzas Considerado 'el Messi de las finanzas' por un sector del periodismo después de que Mauricio Macri lo apodara así, esta demostrando que toda su supuesta sapiencia no se aplica cuando está en el sector público.