Es un clásico y Eduardo Feinmann no se lo iba a perder. El trago estaba servido y solo había que disfrutarlo. El conductor de Radio Mitre mostró su insensibilidad y opinión monolítica al comenzar el debate con el trabajador del Hospital Garrahan dejándole en claro que estaba en la vereda de enfrente a la de su reclamo.
Cierto es que el argumento del trabajador dejó abierta la réplica inmediata cuando sostuvo enfáticamente que el establecimiento "le pertenecía a los trabajadores", lo que irritó al bueno de Eduardo.
Los insultos
El clima se fue caldeando hasta el punto que el delegado sindical no aguantó más y acusó a Feinmann de "ensobrado", lo que generó la respuesta furibunda del conductor de Mitre: "pedazo de tarado".