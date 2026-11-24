Trabajador del Garrahan le dijo "ensobrado" a Feinmann, que se calentó y le respondió "pedazo de tarado" El móvil de Radio Mitre lo encabezaba Mercedes Ninci, quien entrevistó a un trabajador del Hospital Garrahan que defendía la toma del establecimiento en reclamo de mejores salariales y edilicias pero la nota perdió el rumbo y terminó en un intercambio violento entre Feinmann y el delegado.







Radio Mitre - Feinmann se pelea con un trabajador del Garrahan_"Quien me ensobra a mí pedazo de tarado? No me pongo en contra de los trabajadores, estoy a favor de los trabajadores que no toman hospitales. _Mi tarea es estar del lado de los trabajadores y de los niños.” — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) November 24, 2026 Es un clásico y Eduardo Feinmann no se lo iba a perder. El trago estaba servido y solo había que disfrutarlo. El conductor de Radio Mitre mostró su insensibilidad y opinión monolítica al comenzar el debate con el trabajador del Hospital Garrahan dejándole en claro que estaba en la vereda de enfrente a la de su reclamo.

Cierto es que el argumento del trabajador dejó abierta la réplica inmediata cuando sostuvo enfáticamente que el establecimiento "le pertenecía a los trabajadores", lo que irritó al bueno de Eduardo.