Santiago Oría quiso hacerse el picante con C5N pero la respuesta del movilero lo dejó pagando Bastó que el director de Realización Audiovisual de Presidencia fuera abordado por el periodista de C5N para que quisiera sacar partido mostrándose mordaz y agresivo, pero la respuesta de Mariano Onega le pegó donde más le duele.







El cruce entre @MarianoOnega y Santiago Oría [VIVO] https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/QkrJhn7ECV — C5N (@C5N) November 20, 2026 Santiago Oría es el encargado de realizar los videos de Javier Milei y uno de sus principales asesores de imagen. Como era de esperar para él C5N es la encarnación del demonio por sus constantes críticas al presidente libertario.

Esto no habla de sus habilidades con la cámara -de las cuales tiene pocas- sino de su temprano acercamiento al líder de La Libertad Avanza que lo posicionó en un lugar que nunca imaginó.

El cruce con C5N En cuanto vio un micrófono, Santiago Oría no se guardó nada: "Aborrezco C5N y todo lo que dicen. Mienten 24x7 todos los días", disparó el mediocre cineasta mirando a cámara.