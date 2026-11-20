Santiago Oría es el encargado de realizar los videos de Javier Milei y uno de sus principales asesores de imagen. Como era de esperar para él C5N es la encarnación del demonio por sus constantes críticas al presidente libertario.
Esto no habla de sus habilidades con la cámara -de las cuales tiene pocas- sino de su temprano acercamiento al líder de La Libertad Avanza que lo posicionó en un lugar que nunca imaginó.
El cruce con C5N
En cuanto vio un micrófono, Santiago Oría no se guardó nada: "Aborrezco C5N y todo lo que dicen. Mienten 24x7 todos los días", disparó el mediocre cineasta mirando a cámara.
Como si se la hubiesen dejado picando, el periodista Mariano Onega no dudó y respondió "Pero los planos no salen inclinados" en referencia a la bajísima calidad técnica de las producciones realizadas por Oría para el Gobierno.