El furcio de Luis Novaresio con un compañero suyo y la droga que hizo reír a todos en el estudio El momento era el indicado para que el conductor de A24 presentara la sección de Juan Fernández, quien debía hablar de moda, pero a Novaresio se le cruzaron los cables.







Momento televisivo del día https://t.co/7J1hf68Vuv — Panqui (@panquimolina) November 23, 2026 No es lo que quiso decir pero lo traicionaron los pensamientos inconscientes -habrá que ver en qué andaba pensando- y le salió cualquier cosa en el momento menos pensado.

El encargo era sencillo: debía presentar una sección del programa en la cual el periodista deportivo Juan Fernández exhibe un muestrario de prendas.

El furcio Inesperadamente y sorprendiendo a propios y extraños, Luis Novaresio hizo la presentación, fluida, canchera, con la confianza de alguien que hace esto hace años, pero con un giro que cambió todo.