No es lo que quiso decir pero lo traicionaron los pensamientos inconscientes -habrá que ver en qué andaba pensando- y le salió cualquier cosa en el momento menos pensado.
El momento era el indicado para que el conductor de A24 presentara la sección de Juan Fernández, quien debía hablar de moda, pero a Novaresio se le cruzaron los cables.
No es lo que quiso decir pero lo traicionaron los pensamientos inconscientes -habrá que ver en qué andaba pensando- y le salió cualquier cosa en el momento menos pensado.
El encargo era sencillo: debía presentar una sección del programa en la cual el periodista deportivo Juan Fernández exhibe un muestrario de prendas.
Inesperadamente y sorprendiendo a propios y extraños, Luis Novaresio hizo la presentación, fluida, canchera, con la confianza de alguien que hace esto hace años, pero con un giro que cambió todo.
En vez de hablar de "ropa", al conductor se le ocurrió decir "droga", y todo se desbarrancó. El mismo Novaresio no sabía cómo arreglar lo inarreglable, sabiendo que se repetición en las redes sociales era inevitable.