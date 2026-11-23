Las lamentables imágenes de la oposición generadas con IA que usó Majul para justificar su rumbo económico En su programa de LN+, Luis Majul puso el cuerpo para defender al gobierno libertario utilizando una comparación que circular en las redes sociales que lideran Santiago Caputo y el Gordo Dan.







LN+Editorial del periodista militante ultra libertario Luis Majul"Ahora mismo la política navega entre Ulises y los orcos.""Como Ulises le gusta verse a sí mismo Javier Milei, que parece hasta esta hora no moverse ni un milímetro de su plan económico, a pesar del creciente mal humor de una parte de la sociedad." — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) November 22, 2026 Es la demostración cabal de la resignación de un pope del periodismo que tiene que arriar las banderas y reconocer que ya no tiene nada para aportar.

Usar las imágenes de Javier Milei en una pretendida imagen de Ulises confrontando con "los orcos" no es más que sumarse al desteñido carnaval de los libertarios adolescentes que se autofestejan en las redes sociales.

La oposición La placa de los supuestos "orcos" tiene en primer plano a Axel Kicillof, el primer apuntado, acompañado por Myriam Bregman, Juan Grabois y un Sergio Massa con cara de tramar algo.