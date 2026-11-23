Es la demostración cabal de la resignación de un pope del periodismo que tiene que arriar las banderas y reconocer que ya no tiene nada para aportar.
En su programa de LN+, Luis Majul puso el cuerpo para defender al gobierno libertario utilizando una comparación que circular en las redes sociales que lideran Santiago Caputo y el Gordo Dan.
Es la demostración cabal de la resignación de un pope del periodismo que tiene que arriar las banderas y reconocer que ya no tiene nada para aportar.
Usar las imágenes de Javier Milei en una pretendida imagen de Ulises confrontando con "los orcos" no es más que sumarse al desteñido carnaval de los libertarios adolescentes que se autofestejan en las redes sociales.
La placa de los supuestos "orcos" tiene en primer plano a Axel Kicillof, el primer apuntado, acompañado por Myriam Bregman, Juan Grabois y un Sergio Massa con cara de tramar algo.
Es tan obvia la pieza que al propio Majul le constó entender la supuesta humorada y le sacó tan poco jugo al pretendido paso de comedia que terminó discutiendo con su operador.