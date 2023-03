Ya rueda el balón entre Mitre (SE) y Chaco For Ever en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione

A Chaco For Ever no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Aldosivi. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates y .

El árbitro Gastón Monsón Brizuela fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione.

Formación de Mitre (SE) hoy

El equipo dirigido por Alfredo Grelak plantea su juego con una formación 4-3-3 con Joaquín Ledesma en el arco; Brian Mieres, Rodrigo Tapia, Matias Almirón y Rodrigo Ayala en defensa; Cristian Díaz, Juan Alesandroni y Germán Díaz en el medio; y Facundo Juárez, David Romero Neyra y Santiago Rosales en la delantera.

Formación de Chaco For Ever hoy

Por su parte, los conducidos por Pablo Martel se paran en la cancha con una estrategia 3-5-2 con Gastón Canuto bajo los tres palos; David Valdez, Lucas Fernández, Emir Faccioli en defensa; Leandro Allende, Diego Sánchez Paredes, Gonzalo Jaque, Emanuel Diaz y Javier Bayk en la mitad de cancha; y Nicolás Silva y Claudio Vega en la delantera.

