Violencia en el fútbol: murió un barrabrava de Lanús tras un feroz tiroteo

Allí, un grupo de hinchas que pertenece al grupo de Villa Sapito estaba reunido, como lo hace habitualmente, cuando una camioneta blanca, con cinco integrantes de la facción de ‘El Ceibo’, pasó por la zona efectuando varios disparos.

Tras esta balacera, uno de los simpatizantes fue trasladado de urgencia, en grave estado, al Hospital Vecinal de Lanús para una intervención, producto de una herida en la zona de la sien. Pese al trabajo de los médicos, a primera hora de este lunes, falleció.

La Policía detuvo a seis sujetos, los cuales fueron identificados rápidamente por los testigos y serán indagados este martes.

En paralelo, la Fiscalía dispuso allanamientos de urgencia en los domicilios de los aprehendidos, los cuales arrojaron “resultado negativo”. Aún aguardan las pericias dermotest que se efectuaron sobre los imputados y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Apretaron a los jugadores de Vélez

El mismo día, en otro hecho de gravedad en la Villa Olímpica de Vélez, un grupo de violentos esperó al plantel tras la derrota frente a Huracán, donde apretaron y golpearon a varios juveniles.

Según relataron testigos, un grupo numeroso de violentos ingresó al predio del ‘Fortín’, ubicado en Ituzaingó, y apretó con armas de fuego al plantel del ‘Gallego’ Méndez luego de una nueva caída en el torneo local (está en el puesto 25° con 27 puntos, a dos unidades del descenso).

La charla se elevó de tono, hubo insultos, patadas a los vehículos de los jugadores y golpes de puños, según pudo averiguar C5N. Gianluca Prestianni, Francisco Ortega, Valentín Gómez, Santiago Castro y Leo Jara fueron los futbolistas que sufrieron el ataque físico de los barrabravas y que, producto de lo sucedido, tendrían decidido no continuar jugando en el club.

Minutos después de este violento episodio, Sebastián Méndez se comunicó con sus dirigidos y les hizo saber que no volverán a entrenarse hasta no tener las garantías de la Seguridad, ya que considera que hubo "zona liberada".

Jara contó que los violentos lo increparon fuera de la Villa Olímpica. "Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera, querían que me baje y me iban a pegar un par de tiros en las patas", señaló. Además, el defensor detalló que reconoció a los agresores, ya que los vio "al menos siete veces en el predio en el último mes".

Por otro lado, una de las promesas del 'Fortín', Gianluca Prestianni, citó un tweet que informaba del ingreso de la barra al predio y posteó: "Así estamos, esos son los barras que le pegan a los pibes". Sin embargo, a los pocos minutos, eliminó su publicación.