Villa Dálmine vs. Atlanta, por Zona B - Fecha 21 de Argentina - Primera Nacional

Tristán Suárez vs. Atlético Rafaela, por Zona B - Fecha 18 de Argentina - Primera Nacional

Villa Dálmine busca levantarse de su derrota ante Chaco For Ever en el Juan Alberto García. El conjunto local no consigue ganar. Ha perdido los últimos partidos disputados en el torneo, en los que le han hecho 11 goles y registra tan solo 2 a favor.

Atlanta cayó 1 a 2 ante Brown (Adrogué). En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y Atlanta lo ganó por 2 a 1.

Horario Villa Dálmine y Atlanta, según país

