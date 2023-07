Pero aparte de la atracción que genera que esté en cualquier punto de la ciudad, su actividad principal antes de debutar es ir a entrenar. Cientos de fanáticos lo esperan a la salida de cada uno de ellos con fotos, carteles y fibrones para que le autografíen cosas.

Sin embargo, en el último entrenamiento el argentino quiso huir más rápido para no parar a saludar nuevamente a la gente y pasó el semáforo en rojo. Como si fuera poco, al ser una calle transitada, casi choca, pero logró maniobrar bien para poder seguir su camino.

Un dato no menor es que en Florida no tienen tolerancia con las infracciones de tránsito. Con el semáforo en rojo se puede girar a la derecha si no hay peatones y si no hay un signo que lo prohíba. Tampoco con el cambio de verde a amarillo se puede acelerar. ¿Le pondrán una infracción?

Qué dice la astrología sobre el debut de Lionel Messi en el Inter Miami

Lionel Messi ya llegó a Estados Unidos para empezar su nuevo camino en el Inter Miami. Sin embargo la fecha en la que cae el primer partido podría poner en aprietos el desempeño del capitán de la Selección argentina. ¿Qué dice la astrología sobre su debut el próximo 21 de julio?

Según señala el astrólogo en una serie de tweets, la tensión y la configuración peligrosa de la cuadratura puede generar "inconvenientes físicos y lesiones es alto, deberán estar muy atentos a todo lo que pueda pasar ese mismo día, los anteriores y posteriores a nivel mundial. Extremar los cuidados en el estadio y las zonas de acceso".