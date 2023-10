Video: la dedicatoria de Enzo Pérez a un jugador de Boca tras el primer gol de River

En un principio generó dudas si el venezolano había intervenido en el grito de gol y varios festejaron con el capitán creyendo que había sido de él. En medio de la felicidad millonaria, el mendocino no se olvidó de un pequeño detalle, le dedicó el festejo a un jugador del Xeneize que había quedado fuera del banco de suplentes por una molestia, pero que siguió el encuentro al costado del campo de juego: Marcos Rojos.

Tras saludarse con sus compañeros, Enzo automáticamente miró hacia el sector donde estaba su amigo y defensor central, lo señaló y le tiró unos besos, entre risas. Lejos de generar una polémica o enojo entre los presentes, el exzaguero de la Selección argentina captó el gesto y también se rio del momento. ¿Será un gesto de reconciliación?

Marcos Rojo reveló detalles de una durísima pelea con Enzo Pérez por rechazar a River

El actual defensor de Boca, Marcos Rojo, contó los detalles de su fuerte pelea con el futbolista de River, Enzo Pérez. Ambos fueron compañeros en Estudiantes de La Plata, club donde ganaron la Copa Libertadores, y forjaron una gran amistad, pero un motivo particular hizo que se separen del todo.

La relación entre los dos jugadores era impecable, pero cuando el defensor decidió firmar con Boca, estando su amigo en River, todo estalló. Sucede que también había recibido llamados de Marcelo Gallardo, pero él lo descartó y Enzo no se lo perdonó.

“Cuando me llamó Gallardo no le dije a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca, Enzo Pérez me dijo que él me quería hablar, así que me llamó y charlamos de fútbol. No sé cómo se enteró que estaba cerrando contrato en Boca, pero yo ya tenía todo arreglado, estaba convencido”, relató el defensor en TyC Sports.

Pero a pesar de que su decisión de ir a Boca estaba firme, “Enzo se enojó, estuvo enojado, peleado. Él quería que vaya a River, me dijo que ‘íbamos a ganar todo’. Yo le decía: ‘¿Enzo, sos boludo?’. En la cancha nos matábamos, yo le pegaba a propósito. Me cagaba de risa, pero él estaba enojado en serio”.